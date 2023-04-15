مؤتمر تشافي: بقاء بوسكيتس لا يعتمد على ميسي.. وأرفض مقارنتي بـ جوارديولا

السبت، 15 أبريل 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

يرفض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الدخول في مقارنة مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ومدرب النادي الكتالوني الأسبق.

ويستعد برسلونة لمواجهة خيتافي غدا الأحد ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي: "خيتافي خصم قوي وعنيد وفازوا بعدة نقاط في ملعبهم، ستكون مباراة معقدة، أتوقع أن مهمتنا لن تكون سهلة".

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وشدد "لا أريد مقارنتي بجوارديولا. أعتقد أن بيب أفضل مدرب في العالم إنه مدرب خاص بالنسبة لي وغير عادي ودائما يحاول تغيير الأشياء. آمل أن أحظى بنفس أرقامه يوما ما".

وأوضح "بقاء بوسكيتس يعتمد على ميسي؟ الأهم بالنسبة لي هو هدوء بوسكيتس وأن يساعدنا خلال بقية المباريات. لا أعتقد أن قرار بوسكيتس يعتمد على وصول ميسي. نحن لم نحدد حتى الآن من سيغادر ومن سيأتي في الصيف".

وينتهي تعاقد بوسيكتس مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لاي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

في المقابل أشارت العديد من التقارير إلى إمكانية عودة ليونيل ميسي لصفوف برشلونة خلال الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

وعن تأثير الغيابات على مستوى ليفاندوفسكي أوضح " نعم وهذا طبيعي، عندما لا يكون لديك أفضل أربعة لاعبين من المجموعة هذا يؤثر عليه ويؤثر علينا لأننا نتحدث عن لاعبين يصنعوا عدة فرص".

وواصل "الأسبوع القادم معظم المصابين سوف يعودوا، كان من الممكن أن يعودوا الآن لكن فضلنا اراحتهم لأسبوع إضافي".

وعن العروض المقدم لـ جافي "لا أعتقد أن جافي سيشعر بالسعادة في نادي مختلف، لديه كل شيء هنا وعمره 18 عاما وهو لاعب هام في الفريق. أعتقد مستقبله هنا في النادي".

وعن صامويل أوميتيتي شدد "الوقت غير مناسب للحديث عن لاعبين ليسوا معنا الآن، لكنه يتأقلم بشكل جيد في ايطاليا ونشاهد مستواه هناك. هو إعارة في الوقت الحالي وسنقرر لاحقا ماذا سيحدث".

ويلعب المدافع الفرنسي في صفوف ليتشي الإيطالي معارا من برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة تشافي الدوري الإسباني
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