نائب رئيس برشلونة: نعم نتواصل مع ميسي لعودته

الجمعة، 31 مارس 2023 - 14:13

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

فجر رافائيل يوستي نائب رئيس برشلونة مفاجأة كبرى بتأكيده أن ناديه على تواصل مستمر مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان من أجل إعادته لصفوف البلوجرانا.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وتحدث نائب رئيس برشلونة خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة ردا على سؤال حول هل يتواصل مع ميسي وقال: "أود أن أقول نعم".

وواصل "ميسي وعائلته يعرفون كم نقدرهم والمودة التي نحملها تجاههم".

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وشدد "أنا أعتقد أن القصص الجميلة في الحياة يجب أن تنتهي بشكل جيد، وبالطبع نحن على اتصال معه".

ورحل ميسي عن برشلونة مجانا في صيف عام 2021 بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي وعدم قدرته على تجديد تعاقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف وللسماح للبلوجرانا بتسجيل الوافدين الجدد آنذاك.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ويمكن مده لموسم آخر.

لكن ذكرت التقاري الصحفية أن ميسي لم يقرر بعد إن كان يريد البقاء مع سان جيرمان من عدمه وإن كان الأقرب هو رحيله.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي يملك عرضا من الهلال السعودي كذلك.

برشلونة ميسي سان جيرمان
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