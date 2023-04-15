مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بيلينجام.. وضم 12 لاعبا ومعاناة بعد سباعية مانشستر يونايتد

السبت، 15 أبريل 2023 - 14:12

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن الأنباء التي تربط ناديه بالتعاقد مع جود بيلينجهام لاعب خط بروسيا دورتموند الصيف المقبل.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي قائلا: "لا يوجد شيئا أستطيع قوله كي أكون صادقا، إذا لم نتحدث عن اللاعبين الذين وقعنا معهم أم لا سابقا، فلماذا أتحدث عن ذلك الآن؟".

وأكمل "الأمر لا يتعلق ببيلنجهام، لا أفهم سبب حديثنا عن أشياء نظريا لا يمكننا امتلاكها، علينا أن ندرك ما يمكن أن نفعله، إن الأمر دائما يتعلق بما يمكن فعله ونحن نعمل على ذلك".

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وواصل المدرب الألماني حديثه "لا يمكن أن نقول مثل طفل في الخامسة من عمره في فترة أعياد الميلاد إنه يريد سيارة فيراري، نحاول كل شيء للحصول على ما نريد لكن هناك لحظات علينا قبولها ويمكننا التنحي جانبا والقيام بأشياء مختلفة".

وتابع "الأسعار تتغير دائما ويجب علينا اتخاذ القرارات وعلينا ألا نشعر بالغضب إن فشلنا في ضم أي لاعب، يجب أن نتعامل مع الأمر ونعم ليس الأمر جيدا رؤية الأندية الأخرى تدعم أنفسها لكن هذه هي الحياة وعلينا التعامل مع الأمر".

وعن الانتقالات قال: "هناك ربما 12 لاعبا مهتمون بهم في الانتقالات لذا هذا جيدا، سوف نضم بعضهم، أتمنى ذلك".

أما عن الميزانية في الانتقالات فقال: "القرار يأتي من الملاك والقرارات الأخرى تأتي منا، إن كان هناك أمور متعلقة بالميزانية فعلينا التعامل مع الأمر".

وأردف كلوب "الأندية الأخرى ربما تستطيع الإنفاق أكثر منا هذا واضح".

وعاد كلوب وتحدث عن بيلينجهام مجددا وقال: "لا يمكن أن نرغب في ضم كيليان مبابي ونقول إنه هدفنا الهجومي الوحيد في الانتقالات ومن ثم نراه يذهب لريال مدريد أو يبقى في باريس سان جيرمان كمثال، هذا الأمر لا معنى له على الإطلاق".

وبسؤاله عن إمكانية رحيله لناد آخر ينفق أكثر من ليفربول في الانتقالات قال: "نعم لكن ليفربول هو الخاص بي، هل تقترحون أن أستقيل وأنتظر لوظيفة أخرى؟ لا أعرف حقا ماذا تريدون مني، سنقوم ببعض العمل في الانتقالات أثق في ذلك".

وعن النتائج السلبية منذ اكتساح مانشستر يونايتد بسباعية دون رد قال: "بعد الفوز لم أكن واثقا كيف يمكن لنا التعامل مع الأمر، لكن الفوز 2-0 خمس مرات متتالي أفضل بكثير، لكننا لم نعتقد أننا أفضل فريق في العالم بعد الفوز على يونايتد بنتيجة مجنونة".

ويحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد الإثنين المقبل في ملعب إيلاند روود في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن بـ44 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

فيما يأتي ليدز في المركز الـ16 بـ29 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.

كلوب بيلينجهام ليفربول
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