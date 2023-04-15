ريكورد: الهلال يخطط للتعاقد مع مهدي طارمي

يخطط نادي الهلال السعودي للتعاقد مع مهدي طارمي هداف بورتو البرتغالي.

وينتهي تعاقد طارمي مع بورتو في صيف 2024.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية فإن الهلال وضع طارمي ضمن حساباته وقدم عرضا لضم المهاجم الإيراني لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن طارمي لا يمانع الانتقال لصفوف الهلال بعد العرض الجيد الذي تلقاه في انتظار حسم الأمور مع بورتو.

وأشارت التقارير أن الهلال يسعى لعقد صفقات هجومية قوية خلال الصيف المقبل بعدما تأثر بالإيقاف عن القيد لفترتين.

وكان الهلال قد عوقب بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد لفترتين بسبب قضية اللاعب محمد كنو. (طالع التفاصيل).

صاحب الـ 30 عاما سبق له اللعب في صفوف الغرافة القطري قبل الانتقال لـ ريو آفي البرتغالي.

وحصل المهاجم الإيراني على لقب هداف الدوري البرتغالي بقميص ريو آفي في موسم 2019-2020 برصيد 20 هدفًا لينضم على بورتو في صيف 2020.

وشارك طارمي مع بورتو خلال الموسم الحالي في 42 مباراة وسجل 23 هدفًا بجميع المسابقات.