بعد شكوى النصر.. إيقاف محمد كنو 4 أشهر ومنع الهلال من التسجيل فترتين

قررت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف محمد كنو لاعب الهلال لمدة 4 أشهر محليا ودوليا، وإلزامه مع ناديه بدفع تعويض مالي لنادي النصر قدره 27 مليون ريال.

كما قررت اللجنة معاقبة نادي الهلال بالمنع من تسجيل اللاعبين لفترتين كاملتين ومتتاليتين ابتداء من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار.

ويعني ذلك أن الهلال لن يتمكن من قيد اللاعبين في الصيف القادم، وفي الانتقالات الشتوية (يناير 2023).

ويعد قرار لجنة فض المنازعات قابلا للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، أما الفترة الزمنية للسداد فتبلغ 30 يوما، اعتبارا من نهاية المدة النظامية للاستئناف، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وكان محمد كنو قد جدد تعاقده مع نادي الهلال رغم توقيعه لنادي النصر عقب دخوله الفترة الحرة من عقده (الأشهر الستة الأخيرة).

وتقدم نادي النصر بشكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم للحفاظ على حقه في قانونية تعاقده مع اللاعب، مطالبا بتعويض مالي ومعاقبة اللاعب ونادي الهلال وهذا ما أقرته غرفة فض المنازعات.