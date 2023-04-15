تقرير: بايرن حدد سعر بيع سابيتزر إلى مانشستر يونايتد

السبت، 15 أبريل 2023 - 12:21

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر - مانشستر يونايتد وإشبيلية

حدد بايرن ميونيخ سعر لاعبه المعار إلى مانشستر يونايتد، مارسيل سابيتزر من أجل الموافقة على رحيله نهائيا عن الفريق.

وذكر كريستيان فالك الصحفي الموثوق في أخبار بايرن أن إدارة بايرن ترى أن 20 مليون يورو هو سعر مناسب من أجل انتقال سابيتزر بشكل دائم إلى يونايتد.

وانضم اللاعب النمساوي إلى يونايتد في الانتقالات الشتوية الماضية معارا لنهاية الموسم دون وجود بند أحقية شراء.

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وخاض صاحب الـ29 عاما 13 مباراة مع الفريق الإنجليزي سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع وهدفا وحيدا.

وكانت العديد من التقارير الصحفية ذكرت في وقت سابق أن اللاعب النمساوي متقبل لفكرة البقاء نهائيا مع يونايتد في ظل سعادته بالعمل مع مدرب الفريق إريك تين هاج.

وقال في وقت سابق: "بالطبع أفكاري حاليا مع يونايتد خاصة في ظل ثقة تين هاج بي فهذا أمر إيجابي".

وأتم سابيتزر تصريحاته "وجدت مكاني هنا، وأعرف الدوري الإنجليزي وأستطيع القول بأنه لا يوجد مكان أفضل".

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