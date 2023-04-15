وكيل جوندوجان عن تجديد تعاقد اللاعب مع سيتي: لا يوجد أي اتفاق حاليا مع أي ناد

السبت، 15 أبريل 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي

تحدث إيهان جوندوجان عم ووكيل اللاعب إلكاي لاعب خط وسط مانشستر سيتي عن مستقبل اللاعب الألماني في الفترة المقبلة.

إلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال وكيل اللاعب لصحيفة "أس" ردا على الأنباء التي تشير لتجديد تعاقد اللاعب مع الفريق الألماني قائلا: "أنا متفاجئ بشأن الأنباء التي تشير لاقتراب الاتفاق مع سيتي على التجديد".

وواصل "لا يوجد أي اتفاق حالي مع أي ناد".

أخبار متعلقة:
يد – الأهلي: التتويج بثنائية الدوري والكأس بداية الحصاد باتشيكو: الفوز على أسوان كان مهما لنسيان ما حدث في نهائي الكأس يد - ديفيز: نثير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات جماهير الأهلي.. وهذا هدفنا المقبل

وأردف "لم يتقرر بعد أين سيلعب إلكاي المواسم المقبلة".

وأتم إيهان جوندوجان حديثه "تركيز إلكاي حاليا على مانشستر سيتي".

وينتهي تعاقد اللاعب الألماني صاحب الـ32 عاما مع سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم جوندوجان إلى سيتي قادما من بروسيا دورتموند في صيف عام 2016.

وارتبط اللاعب الألماني بالانضمام إلى برشلونة الصيف المقبل.

إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم السبت 15-4-2023 والقنوات الناقلة.. الدوري وسيتي وريال مدريد مانشستر يونايتد يعلن نهاية موسم ليساندرو وموقف فاران مؤتمر لامبارد: تمديد عقد إنزو؟ لا أعرف.. لدي ما يكفيني في تشيلسي مؤتمر أرتيتا: مانشستر سيتي لا يزال المرشح الأول.. وهكذا تخيلت المنافسة في البداية مؤتمر جوارديولا: نحن ثاني أكثر فريق استمرارية في الدوري مؤتمر تين هاج عن إصابات مانشستر يونايتد.. وسبب خروج برونو وأنتوني ضد إشبيلية الاتحاد الإنجليزي لن يتخذ المزيد من الإجراءات ضد الحكم المساعد الذي ضرب روبرتسون كومباني يرد على اهتمام توتنام بالتعاقد معه
أخر الأخبار
وليد الكرتي: الحظ حرمنا من لقب الكأس.. وهدفنا تحقيق البطولة الأولى لـ بيراميدز 56 ثاتيه | الكرة المصرية
من أجل إنجاز جديد.. قطر تواجه المكسيك في الكأس الذهبية 3 دقيقة | أمريكا
وكيل جوندوجان عن تجديد تعاقد اللاعب مع سيتي: لا يوجد أي اتفاق حاليا مع أي ناد 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يد – الأهلي: التتويج بثنائية الدوري والكأس بداية الحصاد 22 دقيقة | رياضات أخرى
باتشيكو: الفوز على أسوان كان مهما لنسيان ما حدث في نهائي الكأس 35 دقيقة | الكرة المصرية
يد - ديفيز: نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات جماهير الأهلي.. وهذا هدفنا المقبل 54 دقيقة | كرة يد
مواعيد مباريات اليوم السبت 15-4-2023 والقنوات الناقلة.. الدوري وسيتي وريال مدريد ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله يكشف حقيقة إمكانية فسخ عقد أوسوريو والزمالك حال رغبة منتخب في التعاقد معه 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 2 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه 3 اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا حصل على مهلة جديدة للمشاركة.. والخطوات المقبلة