وكيل جوندوجان عن تجديد تعاقد اللاعب مع سيتي: لا يوجد أي اتفاق حاليا مع أي ناد

تحدث إيهان جوندوجان عم ووكيل اللاعب إلكاي لاعب خط وسط مانشستر سيتي عن مستقبل اللاعب الألماني في الفترة المقبلة.

إلكاي جوندوجان النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال وكيل اللاعب لصحيفة "أس" ردا على الأنباء التي تشير لتجديد تعاقد اللاعب مع الفريق الألماني قائلا: "أنا متفاجئ بشأن الأنباء التي تشير لاقتراب الاتفاق مع سيتي على التجديد".

وواصل "لا يوجد أي اتفاق حالي مع أي ناد".

وأردف "لم يتقرر بعد أين سيلعب إلكاي المواسم المقبلة".

وأتم إيهان جوندوجان حديثه "تركيز إلكاي حاليا على مانشستر سيتي".

وينتهي تعاقد اللاعب الألماني صاحب الـ32 عاما مع سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم جوندوجان إلى سيتي قادما من بروسيا دورتموند في صيف عام 2016.

وارتبط اللاعب الألماني بالانضمام إلى برشلونة الصيف المقبل.