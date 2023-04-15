باتشيكو: الفوز على أسوان كان مهما لنسيان ما حدث في نهائي الكأس

يرى جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز أن فريقه كان في حاجة ماسة للفوز على أسوان بمسابقة الدوري.

وفاز بيراميدز على أسوان بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 25.

بيراميدز حقق الفوز في ظهوره الأول بعد الخسارة من الأهلي 2-1 في نهائي كأس مصر.

وقال باتشيكو عبر المركز الإعلامي لناديه: "قدمنا مباراة قوية أمام أسوان والفريق كان الأفضل في كل شيء وحقق 3 نقاط مستحقة ومهمة في مشوار الدوري".

وأوضح "الفريق قدم مباراة قوية في نهائي كأس مصر أمام الأهلي وكان الأقرب لحصد اللقب لولا سوء الحظ وعدم التوفيق، وكان من الضروري التعويض ونسيان الخسارة والفوز محليا خاصة وأن بيراميدز فريق كبير ولا ينظر للخلف ويلعب دائما من أجل الانتصار".

وشدد "شعرت بالقلق قبل المباراة من تأثر اللاعبين بالمجهود البدني الكبير بسبب ضغط المباريات المتتالي وكذلك رحلة السفر إلى أسوان، ولكنهم كانوا على قدر المسئولية وحققوا انتصارا مهما و3 نقاط غالية في مشوار الدوري".

وواصل "الروح هي سر الانتصار الغالي. أوجه التحية للاعبين على روحهم وأدائهم الممتاز طوال دقائق تلك المواجهة الهامة".

واختتم "نعاني بشدة من الغيابات مؤثرة في كل مباراة في مختلف الخطوط، لكنني أثق بشدة في فريقي وقدرته على تقديم أفضل شيء. كذلك أشيد بأحمد فتحي الذي كان أحد أفضل اللاعبين في مركز مختلف تماما عن مركزه الأصلي في ظل الغيابات".

وسجل بلاتي توريه وفخري لاكاي (هدفين) أهداف بيراميدز في اللقاء الذي أقيم على استاد أسوان.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.