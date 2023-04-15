مواعيد مباريات اليوم السبت 15-4-2023 والقنوات الناقلة.. الدوري وسيتي وريال مدريد

يشهد اليوم السبت كما هو معتاد إقامة العديد من المباريات في شتى بقاع العالم.

في الدوري المصري سيحل طلائع الجيش ضيفا على البنك الأهلي ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس في تمام الساعة 9:15 مساء ويعلق عليها محمد الغياثي.

الدوري الإنجليزي

وفي الدوري الإنجليزي سينطلق قطار الجولة 31 حينما يحل أستون فيلا ضيف على نيوكاسل في الواحدة والنصف ظهرا.

وستذاع المباراة على قناة ي إن سبورتس بريميوم 1.

ويستضيف تشيلسي منافسه برايتون في تمام الرابعة عصرا، وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" سيواجه مانشستر سيتي منافسه ليستر سيتي في السادسة والنصف مساء.

الدوري الإسباني

أما في الدوري الإسباني سيلتقي ريال مدريد بنظيره قادش في تمام التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي إيطاليا سيواجه إنتر نظيره مونزا في التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي بريميوم 1".

ويواجه لانس نظيره باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في التاسعة مساء.