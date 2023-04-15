مواعيد مباريات اليوم السبت 15-4-2023 والقنوات الناقلة.. الدوري وسيتي وريال مدريد

السبت، 15 أبريل 2023 - 10:31

كتب : FilGoal

هالاند يسجل ويحتفل ضد بايرن ميونيخ

يشهد اليوم السبت كما هو معتاد إقامة العديد من المباريات في شتى بقاع العالم.

في الدوري المصري سيحل طلائع الجيش ضيفا على البنك الأهلي ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس في تمام الساعة 9:15 مساء ويعلق عليها محمد الغياثي.

أخبار متعلقة:
وكيله يكشف حقيقة إمكانية فسخ عقد أوسوريو والزمالك حال رغبة منتخب في التعاقد معه هدية لـ حجازي وطارق حامد .. الهلال يخسر من متذيل الترتيب في الدوري السعودي أبو ظبي الرياضي: هذه موعد طرح تذاكر لقاء السوبر بين الزمالك والأهلي رغم الفوز على سموحة بثلاثية.. إيقاف صرف المستحقات في الاتحاد مستمر

الدوري الإنجليزي

وفي الدوري الإنجليزي سينطلق قطار الجولة 31 حينما يحل أستون فيلا ضيف على نيوكاسل في الواحدة والنصف ظهرا.

وستذاع المباراة على قناة ي إن سبورتس بريميوم 1.

ويستضيف تشيلسي منافسه برايتون في تمام الرابعة عصرا، وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" سيواجه مانشستر سيتي منافسه ليستر سيتي في السادسة والنصف مساء.

الدوري الإسباني

أما في الدوري الإسباني سيلتقي ريال مدريد بنظيره قادش في تمام التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي إيطاليا سيواجه إنتر نظيره مونزا في التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي بريميوم 1".

ويواجه لانس نظيره باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في التاسعة مساء.

الدوري المصري مانشتسر سيتي ريال مدريد
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يعلن نهاية موسم ليساندرو وموقف فاران مؤتمر لامبارد: تمديد عقد إنزو؟ لا أعرف.. لدي ما يكفيني في تشيلسي مؤتمر أرتيتا: مانشستر سيتي لا يزال المرشح الأول.. وهكذا تخيلت المنافسة في البداية مؤتمر جوارديولا: نحن ثاني أكثر فريق استمرارية في الدوري مؤتمر تين هاج عن إصابات مانشستر يونايتد.. وسبب خروج برونو وأنتوني ضد إشبيلية الاتحاد الإنجليزي لن يتخذ المزيد من الإجراءات ضد الحكم المساعد الذي ضرب روبرتسون كومباني يرد على اهتمام توتنام بالتعاقد معه على خطى جورجينيو.. أرسنال يطارد كانتي
أخر الأخبار
باتشيكو: الفوز على أسوان كان مهما لنسيان ما حدث في نهائي الكأس 4 دقيقة | الكرة المصرية
يد - ديفيز: نثير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات جماهير الأهلي.. وهذا هدفنا المقبل 23 دقيقة | كرة يد
مواعيد مباريات اليوم السبت 15-4-2023 والقنوات الناقلة.. الدوري وسيتي وريال مدريد 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله يكشف حقيقة إمكانية فسخ عقد أوسوريو والزمالك حال رغبة منتخب في التعاقد معه 9 ساعة | الدوري المصري
هدية لـ حجازي وطارق حامد .. الهلال يخسر من متذيل الترتيب في الدوري السعودي 9 ساعة | السعودية
أبو ظبي الرياضي: هذا موعد طرح تذاكر لقاء السوبر بين الزمالك والأهلي 9 ساعة | الكرة المصرية
رغم الفوز على سموحة بثلاثية.. إيقاف صرف المستحقات في الاتحاد مستمر 10 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بكأس مصر ويظفر بالثنائية المحلية 10 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 2 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه 3 اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا حصل على مهلة جديدة للمشاركة.. والخطوات المقبلة