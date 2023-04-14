إصابة كريستو في لقاء الأهلي وفاركو بعد 10 دقائق
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 21:50
كتب : FilGoal
أصيب محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي عقب مرور 10 دقائق من لقاء الفريق ضد فاركو.
محمد الضاوي
النادي : الأهلي
ويلتقي الأهلي بمنافسه فاركو اليوم الجمعة في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.
وتعرض كريستو للإصابة وخرج لتلقي العلاج وعاد للملعب بعدها.
لكن ما هي إلا عدة دقائق قليلة وسقط مرة أخرى وطلب التغيير ليشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.
وكان ذلك الظهور هو الأساسي الأول للاعب التونسي مع الأهلي منذ انضمامه إليه في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النجم الساحلي.
لكن إجمالا هذا هو الظهور الثاني له مع الأهلي بعد مشاركته كبديل ضد غزل المحلة.
نرشح لكم
بيراميدز يغسل أحزان الكأس بثلاثية في أسوان ويستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية في سموحة.. الاتحاد يوقف نزيف النقاط ويزاحم الزمالك على المركز الرابع الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يفوز على فاركو بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري بعد هز شباك فاركو.. محمد شريف يعادل أهدافه الموسم الماضي في الدوري مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة الاندماج مع البنك الأهلي انتهت الدوري - أسوان (0) - (3) بيراميدز.. الاتحاد (3)-(1) سموحة.. غزارة تهديفية التشكيل – حسام حسن يقود هجوم سموحة.. وعمار ومحمد محمود أساسيان لـ الاتحاد انتهت الدوري المصري – الأهلي (3) - (0) فاركو.. انتصار المارد الأحمر