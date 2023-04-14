إصابة كريستو في لقاء الأهلي وفاركو بعد 10 دقائق

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

إصابة محمد الضاوي "كريستو" - الأهلي وفاركو

أصيب محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي عقب مرور 10 دقائق من لقاء الفريق ضد فاركو.

محمد الضاوي

النادي : الأهلي

ويلتقي الأهلي بمنافسه فاركو اليوم الجمعة في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

وتعرض كريستو للإصابة وخرج لتلقي العلاج وعاد للملعب بعدها.

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لكن ما هي إلا عدة دقائق قليلة وسقط مرة أخرى وطلب التغيير ليشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

وكان ذلك الظهور هو الأساسي الأول للاعب التونسي مع الأهلي منذ انضمامه إليه في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النجم الساحلي.

لكن إجمالا هذا هو الظهور الثاني له مع الأهلي بعد مشاركته كبديل ضد غزل المحلة.

الأهلي الدوري المصري فاركو كريستو
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