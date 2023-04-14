مانشستر يونايتد يعلن نهاية موسم ليساندرو وموقف فاران

أنباء سيئة تحيط بمانشستر يونايتد الذي تعرض لإصابة ثنائي دفاعه رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز خلال مواجهة إشبيلية الإسباني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وبحسب ديفيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك"، فإن ليساندرو مارتينيز قد انتهى موسمه بسبب الإصابة في مشط القدم.

وسقط المدافع في الدقيقة 86 وخرج محمولا بواسطة لاعبي إشبيلية، قبل أن يغادر على نقالة.

أما فاران فقد تعرض لإصابة في القدم ولا تزال تحت التقييم، وسط مخاوف من غيابه لنهاية الموسم أيضا.

الأنباء أكدها بعد دقائق بيان رسمي من مانشستر يونايتد، أعلن من خلاله عن نهاية موسم مارتينيز وغياب فاران لبضعة أسابيع.

وقال بيان يونايتد:

ليساندرو مارتينيز خارج ما تبقى من الموسم بعد كسر إحدى عظام مشط القدم. من المنتظر أن يتعافى المدافع الأرجنتيني بشكل كامل ليكون جاهزا قبل بداية الموسم المقبل.

رافاييل فاران شريكه الدفاعي أصيب في نفس المباراة أمام إشبيلية ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع.

موسم ليساندرو الأول في يونايتد انتهى مبكرا للأسف، ولكنه سيظل جديرا بالذكر حيث لعب 45 مباراة وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة.

في ديسمبر الماضي بات مارتينيز خامس لاعب في مانشستر يونايتد يتوج بكأس العالم، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022.

الكل في مانشستر يونايتد يتمنى الأفضل والتعافي الأسرع للثنائي ليساندرو ورافا.

واستمرت لعنة إشبيلية تطارد مانشستر يونايتد وفشل الفريق الإنجليزي بتحقيق أول انتصار له على نظيره الإسباني.

وعاد إشبيلية من تأخره بهدفين إلى تعادل قاتل أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح مارسيل سابيتزر أهداف المباراة ليونايتد في الدقيقة 14.

وعاد اللاعب النمساوي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21.

وقلص تايريل مالاسيا النتيجة بتسجيله هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

وتعادل إشبيلية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بالخطأ من هاري ماجواير.

والتقى الفريقان حتى الآن تاريخيا أربع مرات باحتساب لقاء اليوم فشل يونايتد في الفوز في أي لقاء، فيما انتصر إشبيلية مرتين، وتعادلا في مثلهما.