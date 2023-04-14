تشكيل فاركو – تغيير وحيد وثنائي هجومي أمام الأهلي
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 20:38
كتب : FilGoal
يقود الثنائي شكري نجيب وعلي بهيج هجوم فاركو في مواجهة الأهلي.
ويلعب فاركو ضد الأهلي مساء اليوم الجمعة في الجولة 25 من الدوري والتي تقام في استاد القاهرة.
وأجرى طارق العشري مدرب فاركو تبديلا وحيدا بدخول أحمد فؤاد بدلا من أحمد صغيري.
وجاء تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - رامي صبري - عزمي غوما
الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد فؤاد - رزقي حمرون
الهجوم: شكري نجيب - علي بهيج.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ47 نقطة بفارق نقطة عن فيوتشر المتصدر وللمارد الأحمر أربع مباريات أقل.
فيما يأتي فاركو ثامنا بـ32 نقطة.
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