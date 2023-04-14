تشكيل الأهلي – قندوسي وكريستو أساسيان.. وعودة متولي وشريف أمام فاركو

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 20:21

كتب : أحمد الخولي

محمد الضاوي كريستو - مران الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لملاقاة فاركو مساء اليوم الجمعة في الجولة 25 من الدوري والتي تقام في استاد القاهرة.

وشهد التشكيل عودة محمود متولي له بالإضافة لمحمد شريف كما يبدأ أحمد قندوسي أساسيا لأول مرة منذ لقاء ماميلودي صنداونز في دوري أبطال إفريقيا.

فيما يتواجد محمد الضاوي "كريستو" كأساسي لأول مرة رفقة الأهلي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- محمود متولي- ياسر إبراهيم- محمد هاني

في الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- أحمد قندوسي

في الهجوم: حسين الشحات محمد شريف- محمد الضاوي "كريستو"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من خالد عبد الفتاح ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأيمن أشرف ومروان عطية وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وشادي حسين وطاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ47 نقطة بفارق نقطة عن فيوتشر المتصدر وللمارد الأحمر أربع مباريات أقل.

فيما يأتي فاركو ثامنا بـ32 نقطة.

الأهلي فاركو الدوري المصري
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