مؤتمر لامبارد: تمديد عقد إنزو؟ لا أعرف.. لدي ما يكفيني في تشيلسي

تحدث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المؤقت لنهاية الموسم عن إصابة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي وغيابه عن المباراة المقبلة أمام برايتون.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي: "كوليبالي لن يتواجد في المباراة ويحتاج لأسابيع".

وأضاف "نحن بحاجة للعمل على أرض التدريبات. المباريات سريعة وقوية ومتلاحمة وهذا لا يمنحنا الوقت".

وأوضح "هذه أمور طبيعية حين لا تحصل على ما تريده. من المهم للاعبي تشيلسي أن يفهموا التوقعات وأرى الرغبة حاضرة".

وواصل "سنتواصل مع اللاعبين الجدد ونعمل على إكسابهم ما يحتاج إليه تشيلسي. هذا ليس عمل ليلة واحدة. لا يوجد ما هو أفضل من تكرار التحركات التي نريدها على الملعب لصناعة فريق فائز".

وتابع لامبارد "مررت بفترات كهذه وعشت طويلا لأعرف كل سلبياتها وإيجابياتها. الطريقة الوحيدة لحل هذا الوضع هي العمل الجاد والتركيز".

وواصل المدرب الإنجليزي "كنت محظوظا في مسيرتي حين منت محاطا بعدة أشياء جيدة، ولكن أكثر ما دفعني كانت الرغبة التي أملكها".

وعن الخصم القادم قال: "برايتون نموذج مذهل. يمكنك تتبع تطوره الجيد وطريقه. تشيلسي مسألة مختلفة، لأن النادي يمر بمرحلة انتقالية على صعيد الملكية، ورحل عدة لاعبين وأتى غيرهم".

وأضاف "النماذج موجودة في كل مكان، والعمل الذي قام به أرسنال مثلا حين كان الكل ينتقده، يوضح أننا يجب أن نفهم حين يكون الفريق في مشروع جديد تأتيه لحظات صعبة".

ويخوض لامبارد مباراته الأولى على ملعب ستامفورد بريدج كمدرب للفريق في ولايته الثانية، حيث خسر أمام ولفرهامبتون 1-0 في مولينو، وخسر أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

وعن ذلك قال: "أنا سعيد بالعودة. أحب كل دقيقة في هذا الملعب".

ووقع إنزو فيرنانديز عقدا أطول من المعتاد مدته 8 أعوام ونصف مع تشيلسي ليبقى حتى يونيو 2031، ولكن لمشاكل تتعلق باللعب المالي النظيف وتوزيع الأموال المدفوعة، قرر تشيلسي استعمال خيار تمديد العقد لعام إضافي وفقا للتقارير، ليصل مجموعه إلى 9 أعوام ونصف وينتهي في صيف 2023.

وعن ذلك قال لامبارد: "لا يمكنني التأكيد لأني لا أعرف. لدي ما يكفيني بالفعل".

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة من 30 مباراة.

فيما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.