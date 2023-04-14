مؤتمر أرتيتا: مانشستر سيتي لا يزال المرشح الأول.. وهكذا تخيلت المنافسة في البداية

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة وست هام يونايتد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

وتعادل أرسنال في مباراته الأخيرة مع ليفربول بهدفين لكل فريق.

وإليكم ما جاء في مؤتمر أرتيتا:

أخبار لاعبي الفريق

ويليام ساليبا ليس جاهزا بعد. إنه يتحسن بشكل جيد ونتمنى استعادته في الأسابيع القليلة المقبلة. إدوارد نكيتياه عاد للفريق وهو في كامل لياقته الآن.

ساليبا ليس بعيدا عن العودة للتدريبات، ولكن بالطبع يجب علينا الحذر من الإصابة.

شعور اللاعبين بالإحباط بعد هدف تعادل ليفربول

هكذا يجب أن يشعروا. حين تتلقى هدفا في الدقائق الأخيرة يجب أن تُحبط. أردنا الفوز في تلك المباراة.

كيف حاولت إيقاف سيطرة ليفربول في الشوط الثاني؟

بعد المباراة من السهل أن نقول "منع شيء ما من الحدوث". لقد حاولنا منع ذلك في لحظات عدة وتمكننا بالفعل في بعض الأوقات. دائما سيملكوا بعض المساحات ولم نتمكن من الخروج بما نريد من المباراة.

هل يستفيد أرسنال من انشغال مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

نريد أكثر لياقة ممكنة للاعبينا. كان لدينا عدة مشاكل في الماضي وفقدنا العديد من اللاعبين المهمين. أريد الكل جاهزا لمساعدة الفريق.

أوبتا تقول إن سيتي يملك فرصة أعلى في الفوز بالدوري

حين سألتوا أوبتا في بداية الموسم بالتأكيد تلقيتم نفس الإجابة. لا شيء تغير.

هل تخيلت المنافسة على الدوري في بداية الموسم؟

نعم.

حقا؟

(ضاحكا) أنت تسير يوما تلو الآخر. هناك الكثير مما يمكنه الحدوث خلال شهر واحد في كرة القدم. بالتأكيد كان الهدف هو أخذ هذا النادي إلى حيث ينتمي، وهذا هو القتال على كل بطولة ممكنة، وهذا ما نحاول فعله.

مواجهة وست هام

صعبة للغاية. أتينا إلى هنا عدة مرات وكانت الأمور صعبة للغاية. أعرف ديفيد (مويس مدرب وست هام) جيدا للغاية، وأعرف كيف سيحضر للمباراة. ستكون قتالا، فهو دربي كبير لنا.

شعورك تجاه مويس

إنه إعجاب وتقدير. أحببت اللعب تحت قيادته (في إيفرتون) وكنت لأخترق حائطا من أجله، كما كان ليفعل أي فرد في القائمة. إنه مدرب جيد للغاية واستثنائي في إدارة المجموعة والتعامل مع الأفراد. إنه شخص جدير بالثقة ويقدر كلمته، وتعلمت منه الكثير.

لقد رأى أشياء بداخلي لم أكن أعرفها، وطلب مني اللعب في مراكز لم أختبرها من قبل في حياتي. كان يتحداني ولكن يمنحني الحب والدعم والاهتمام في الوقت ذاته، هذا كان توازنه الصحيح وكان ما أحتاجه.

هل ستشاهد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر؟

سنشاهدها، وسنشاهد عدة مباريات أخرى في الدوري.

هل تفكر في فارق الأهداف إذا تساوت النقاط مع مانشستر سيتي؟

نفكر في كل شيء. بالتأكيد نريد الفوز أولا، ثم تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. يجب أن نحاول على كل احتمال ممكن.

إذا تقدمت 2-0 هل ستهاجم لزيادة الأهداف؟

كل يوم له قصة مختلفة.