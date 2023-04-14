مؤتمر جوارديولا: نحن ثاني أكثر فريق استمرارية في الدوري

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 15:24

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي عن حظوظ فريقه في حصد لقب الدوري في ظل المنافسة مع أرسنال.

ويستعد مانشستر سيتي للقاء ليستر سيتي يوم الأحد على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "إذا خسرنا المباريات نخسر الألقاب، وهو ما يسير على لقاء الغد، إذا خسرنا لن نكون الأبطال، إذا فزنا ستتواصل حظوظنا، أرسنال يتصدر بفارق 6 نقاط، فريق يلعب مباراة في الأسبوع ويخسر نقاطا أقل ولديهم وقت للتحليل والتعافي، من الصعب أن يفقدوا نقاطا".

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وعن فريقه قال: "نحن ثاني أكثر فريق استمرارية في الدوري، هذا ليس سيئا، المشكلة أن أرسنال أفضل، النقاط والأداء ليس كارثيا، نحن هناك لأننا فعلنا أشياء جيدة، لكن في كرة القدم هناك فريق واحد أفضل، علينا معرفة ذلك وقبوله والاستمرار".

وعن تأثير خوض أرسنال مباراة واحدة في الأسبوع أجاب: "لا أعلم، أحيانا عندما نلعب مباريات عديدة في أيام قليلة يحدث انسجام وهذا يساعد على التركيز، أحيانا عندما نلعب مباراة في الأسبوع نفقد التركيز".

وأوضح "عندما تلعب السبت والثلاثاء أو الأربعاء، يظل عقل اللاعب في كرة القدم، لكن مباراة في الأسبوع بسببها تحصل على يومين راحة ثم تعود فتفقد الشعور، اللاعبون يفعلون كل شيء للمواصلة".

وردا على هل فريقه له تأثير نفسي على الخصوم قال: "يعلم الجميع أنه إذا خسرنا، فقد انتهى الأمر. هذه هي أفضل طريقة للمنافسة. في كل مباراة كرة قدم، يشعر اللاعبون أنه يتعين عليهم الفوز لأنه إذا لم يحدث ذلك فسيخسر".

وواصل عن خوض مباراة أقل عن أرسنال أجاب: "الحقيقة هي أننا متأخرون بست نقاط. ليس هناك ما يضمن أننا سنفوز بالمباراة المؤجلة أمام أفضل فريق في العالم ضد برايتون. لا يوجد فريق أفضل في العصر الحديث حيث تمرير الكرة من الحارس إلى الربع الأخير من الملعب".

وأتم "بعد ذلك لدينا أرسنال على ملعبنا لا توجد ضمانات، علينا أن نفوز لنتعادل ونرى حقيقة الأمر".

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 67 نقطة بفارق 6 نقاط عن أرسنال الذي خاض مباراة أكثر.

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