مؤتمر تين هاج عن إصابات مانشستر يونايتد.. وسبب خروج برونو وأنتوني ضد إشبيلية

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 14:22

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

كشف إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد جديد إصابتي رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز، وأوضح سبب إخراج برونو فيرنانديز وأنتوني أمام إشبيلية قبل أن تنقلب الأوضاع رأسا على عقب.

ويستعد يونايتد للقاء نوتنجهام فورست في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل مع إشبيلية ذهابا في الدوري الأوروبي.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "تحديث بخصوص رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز؟ لم تمر 24 ساعة ولم نحصل على تشخيص كامل، لا أستطيع إخباركم بشيء في هذه اللحظة".

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وأضاف "لدينا مدافعين جيدين، أثبتنا في الماضي وهذا الموسم أن لدينا 4-5 مدافعين يستطيعون القيام بمهامهم".

وأكمل "يمكن لـ سكوت مكتوميناي ولوك شاو العودة، لدينا حصتان تدريبتان قبل يوم الأحد المقبل".

وأردف "علينا أن نستخدم القائمة ونفوز بالمباريات، علينا السير على النهج الصحيح حسب الخيارات والفوز بالمباريات، لكن عندما نتلقى الإصابات والإيقافات فلدينا العمق للتعامل مع الأمر".

وعن خصمه يوم الأحد أجاب: "ماذا يمكننا أن نتوقع. يعيشون في وضع البقاء، سيقاتلون بحياتهم لذلك علينا أن نكون جاهزين للمباراة".

وتطرق للحديث عن عودة أنتوني مارسيال: "ربما يمكنه خوض 90 دقيقة لكن هناك مخاطرة، لا نستطيع تحمل ذلك الآن لأن لدينا الكثير من الخيارات في الخط الأمامي علينا أن نكون حذرين".

وأوضح "نعلم أنه عند زيادة الحمل البدني سيتعرض للإصابة، علينا التعامل ببطء، عندما تكون أيام الاستشفاء قليلة بين المباريات علينا أن نتسم بالحذر".

وكشف سبب خروج برونو فيرنانديز ضد إشبيلية قائلا: "ألقي بالكرة بعيدا وفي المرة التالية التي كان سيرتكب فيها خطأ سيتعرض للطرد، فعلنا ذلك لأن لاعب إشبيلية تحصل على إنذار في الشوط الأول لنفس السبب".

وأتم عن سبب خروج أنتوني قبل هدف تقليص الفارق: "كل شيء كان في طريقنا، 2-0 ونلعب مباراة جيدة ولم أرد الدخول في صراعات ثنائية ونخاطر، لم أرد المخاطرة".

وخرج كل من برونو وأنتوني والنتيجة تشير لتقدم الشياطين الحمر 2-0 قبل أن يقلب الضيوف الأوضاع بهدفين عكسيين.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل نونتجهام المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة من 30 مباراة.

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