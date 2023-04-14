خوان كارلوس أوسوريو مديرا فنيا لـ الزمالك

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتولي مهمة تدريب الفريق رسميا.

وسيكون أوسوريو رابع مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بشكل مؤقت.

ويعد الكولومبي خامس مدرب من القارة اللاتينية يدرب الزمالك بعد الرباعي البرازيلي (كارلوس – كارلوس كابرال – جورفان فييرا – ماركوس باكيتا).

وسيبدأ المدرب البالغ 61 عاما مهمته مع الأبيض اليوم الجمعة، وستكون أول مباراة تحت قيادته يوم الإثنين المقبل ضد المقاولون العرب في الدوري المصري.

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وحسبما علم FilGoal.com فأن مدة تعاقد المدرب البالغ 61 عاما مع الزمالك ستكون لمدة سنة و4 أشهر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أوسوريو سيستعين بالإسباني بيدرو جوميز كارمونا المدرب المساعد الأسبق لفالنسيا في جهازه الفني مع الزمالك.

ومن المنتظر أن يصل المدرب المساعد الإسباني بعد يومين أو 3 أيام. (طالع التفاصيل)

وكان FilGoal.com قد علم أن مجلس إدارة الزمالك استقر على تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام للفريق، بالإضافة إلى كل من عبد الواحد السيد مديرا للكرة، وأحمد مجدي كمدرب مساعد، ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى.

وقال المدرب الكولومبي عبر قناة الزمالك: "أشعر بالفخر بأن أعمل في بلد بتاريخ كبير مثل مصر وفي نادي كبير كالزمالك بكل تاريخه".

وأضاف "من جانبي سأقدم 100% وسأحاول إخراج كل ما لدي اللاعبين، سأحضّر كل لاعب ليكون متاحا لإسعاد الجماهير". وأكمل "شاهدت آخر مباراتين عن طريق الفيديو بالإضافة لمباراة حرس الحدود من الملعب. وأشعر بحب الفريق للعب ومتحمس أكثر للعمل مع الفريق". وأردف "رأيت الانسجام بين لاعبي الشباب والخبرة في الفريق وهو ما يجعلني في الفترة المقبلة سأحاول إخراج أفضل شيء من كل لاعب". وأتم "تفاجأت من كل الألعاب في النادي، وأهم لعبة بالطبع هي كرة القدم".

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من هو أوسوريو؟

المدرب الكولومبي البالغ 61 عاما لعب لأندية ديبورتيفو بيريرا وأوناس كالداس الكولومبية وإنترناسيونال البرازيلي خلال مسيرته كلاعب وسط.

وبدأ مسيرته التدريبية رفقة مييناريوس الكولومبي في موسم 2006-2007، ثم اتجه للتدريب في أمريكا من بوابة شيكاغو فاير ونيويورك ريد بولز وحصل لقب القسم الشرقي عام 2008 مع الأخير.

عقب ذلك خاض عدة تجارب بين كولومبيا والمكسيك والبرازيل.

وتوج بلقب الدوري الكولومبي 4 مرات منها 3 بقميص أتليتكو ناسيونال، وحصد أيضا لقبي كأس كولومبيا ولقب كأس السوبر المحلي.

في 2015 تولى تدريب منتخب المكسيك وقاده للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بل والفوز على ألمانيا بهدف 1-0 والتأهل لثمن نهائي المونديال.

كما حل رابعا في كأس العالم للقارات مع التري.

عقب ذلك قاد منتخب باراجواي واستمر لمباراة واحدة فقط ورحل بالتراضي بين المنتخبين.

وعاد مجددا للتدريب في كولومبيا من بوابتي أتليتكو ناسيونال ثم أمريكا دي كالي لكن دون أن يتوج بألقاب.

تجربته الأخيرة مع دي كالي انتهت في مارس 2022، ولم يتولى تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.