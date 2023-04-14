مرتضى منصور لـ أوسوريو: أنت رئيس جمهورية الكرة في الزمالك

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توفير كافة متطلبات خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق.

وسيبدأ المدرب الكولومبي مهمته التدريبية لقيادة الأبيض بدءا من اليوم الجمعة.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "المساعد الإسباني لـ خوان كارلوس أوسوريو سيصل خلال يومين أو 3 على الأكثر، وأتمنى له التوفيق."

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وأضاف "هو مدرب شارك في كأس العالم وفاز على ألمانيا لا يحتاج لأحد أن يتحدث معه".

ووجه حديثه للمدير الفني الجديد قائلا: "سنوفر الدعم الكامل لك وسيحصل اللاعبون على مستحقاتهم أولا بأول، لدينا أفضل لاعبين في مصر، لا أحب التحدث عن الماضي والتدخل في عمل المدير الفني".

وأوضح "لم أجلس مع جوسفالدو فيريرا المدرب السابق رغم النتائج وخسارة الألقاب في الأشهر الأخيرة وأنهينا العلاقة بكل احترام لأنه حصد ألقابا خلال الولايتين، وتعرض لظروف أسرية صعبة جدا وله كل الاحترام والتقدير".

وأردف "ستعمل بكل أريحية، أمير مرتضى مدير الكرة سيكون حلقة الوصل بينك وبين الإدارة، أتمنى التوفيق لك بمعاونة الجهاز المصري".

وأتم "أنت رئيس جمهورية الكرة في النادي، المسؤولية كاملة لك ولا أحد سيتدخل في عملك، إذا أردت ضم محلل أداء أو خبير تغذية سنلبي طلباتك، (عايز لبن العصفور هنجيب)".

وتواجد أوسوريو في المدرجات لمتابعة مباراة الزمالك وحرس الحدود والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3-0 في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل 17 أبريل.

وسيكون أوسوريو رابع مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بشكل مؤقت.

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