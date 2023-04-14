منافس الأهلي - إصابة قوية للاعب وسط الرجاء

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 10:17

كتب : FilGoal

محمد مكعازي

أعلن نادي الرجاء المغربي إصابة لاعبه محمد مكعازي بكسر في المرفق الأيسر.

وتعرض مكعازي للإصابة خلال مباراة فريقه ضد حسنية أغادير في ثمن نهائي كأس العرش المغربي.

ولم يحدد النادي مدة غياب اللاعب قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وجاء بيان النادي المغربي:

"تعرض اللاعب محمد مكعازي لإصابة على مستوى المرفق في مباراة دور ثمن نهائي كأس العرش أمام نادي حسنية أكادير، وقد أثبتت الفحوصات وجود كسر بالمرفق الأيسر، وسيخضع على إثره للعلاجات الطبية اللازمة.

وتتمنى كلّ مكونات وجماهير نادي الرجاء الرياضي الشفاء العاجل للاعبها محمد المكعازي والعودة السريعة للميدان".

وفاز الرجاء على حسنية أغادير 5-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أكادير الكبير.

وتأهل الرجاء لربع نهائي كأس المغرب، إذ سيواجه شباب المحمدية في مباراة مرتقبة.

لاعب الوسط البالغ 28 عاما خاض الموسم الحالي 19 مباراة بقميص الأخضر المغربي واكتفى بصناعة هدف وحيد.

يذكر أن الرجاء سيواجه النادي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء يوم 22 من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم 29 من الشهر ذاته.

وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي يواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

محمد مكعازي الرجاء منافس الأهلي
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