سجل وشباك نظيفة.. حسام عبد المجيد رجل مباراة حرس الحدود والزمالك

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد

حصد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك جائزة رجل المباراة ضد حرس الحدود في الجولة 25 من الدوري المصري.

وانتصر الزمالك على حرس الحدود بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد الكلية الحربية.

وفاز عبد المجيد بالجائزة للمرة الأولى وارتفع رصيد جوائز الزمالك الفردية هذا الموسم لـ 11.

وسجل حسام عبد المجيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول بعد كرة ثابتة نفذها أحمد سيد "زيزو".

ماذا قدم عبد المجيد ضد حرس الحدود؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 53

تسديدات: 1

أهداف: 1

تمريرات صحيحة: 32 من 39

تشتيت الكرة: 9

قطع مسار الكرة: 2

استعادة الكرة: 3

فوز بصراعات هوائية: 3 من 3

حصول على أخطاء: 1

ولا يزال مدافع الأبيض البالغ 21 عاما وفيا لعاداته.

سجل عبد المجيد 6 أهداف مع الأبيض جميعها بكرات رأسية ومن صناعة أحمد سيد "زيزو".

وسجل عبد المجيد ضد المقاولون العرب وفاركو الموسم الماضي في الموسم الماضي من الدوري المصري وكلاهما انتهيا بالفوز 1-0.

وسجل هدفا ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022، وودع الزمالك المسابقة بركلات الترجيح.

كما سجل الموسم الحالي هدفا ضد فلامبو بطل بوروندي في مباراة انتهت بالفوز 1-0 وآخر ضد أسوان في مباراة انتهت بالخسارة 2-1.

4 أهداف صنعها زيزو لـ عبد المجيد جاءت من كرات ركنية، فيما جاء هدفين من ركلتين ثابتتين.

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