سجل وشباك نظيفة.. حسام عبد المجيد رجل مباراة حرس الحدود والزمالك

حصد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك جائزة رجل المباراة ضد حرس الحدود في الجولة 25 من الدوري المصري.

وانتصر الزمالك على حرس الحدود بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد الكلية الحربية.

وفاز عبد المجيد بالجائزة للمرة الأولى وارتفع رصيد جوائز الزمالك الفردية هذا الموسم لـ 11.

وسجل حسام عبد المجيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول بعد كرة ثابتة نفذها أحمد سيد "زيزو".

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ماذا قدم عبد المجيد ضد حرس الحدود؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 53

تسديدات: 1

أهداف: 1

تمريرات صحيحة: 32 من 39

تشتيت الكرة: 9

قطع مسار الكرة: 2

استعادة الكرة: 3

فوز بصراعات هوائية: 3 من 3

حصول على أخطاء: 1

🔹بأداء دفاعي قوي وتسجيل هدف لفريقه 🚫⚽ حسام عبد المجيد رجل مباراة #الحدود_الزمالك ضمن مباريات الجولة 25 من دوري #رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/uS9GShQPKd — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 13, 2023

ولا يزال مدافع الأبيض البالغ 21 عاما وفيا لعاداته.

سجل عبد المجيد 6 أهداف مع الأبيض جميعها بكرات رأسية ومن صناعة أحمد سيد "زيزو".

وسجل عبد المجيد ضد المقاولون العرب وفاركو الموسم الماضي في الموسم الماضي من الدوري المصري وكلاهما انتهيا بالفوز 1-0.

وسجل هدفا ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022، وودع الزمالك المسابقة بركلات الترجيح.

كما سجل الموسم الحالي هدفا ضد فلامبو بطل بوروندي في مباراة انتهت بالفوز 1-0 وآخر ضد أسوان في مباراة انتهت بالخسارة 2-1.

4 أهداف صنعها زيزو لـ عبد المجيد جاءت من كرات ركنية، فيما جاء هدفين من ركلتين ثابتتين.