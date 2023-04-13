في الجول يكشف إصابة فتوح التي أخرجته مستبدلا أمام حرس الحدود

خرج أحمد فتوح مصابا خلال لقاء الزمالك أمام حرس الحدود، ليشارك حاتم محمد "سكر" بدلا منه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد فتوح تعرض لكدمة قوية أسفل الظهر، اضطرته للخروج من المباراة.

أحمد فتوح شارك هذا الموسم في 20 مباراة بمختلف المسابقات، سجل فيهم هدفا واحدا.

الزمالك فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.







































فوز الزمالك رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري.