الاتحاد الإنجليزي لن يتخذ المزيد من الإجراءات ضد الحكم المساعد الذي ضرب روبرتسون

الخميس، 13 أبريل 2023 - 22:04

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدم اتخاذ أي إجراءات ضد الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس عقب تعديه بالضرب بالمرفق على الظهير الأيسر لليفربول أندرو روبرتسون عقب نهاية الشوط الأول من مواجهة أرسنال.

وكان الاتحاد الإنجليزي قرر إيقاف الحكم المساعد لنهاية التحقيقات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تصريحات للحكم المساعد الذي قال: "أتطلع للعودة للتواجد في تحكيم المباريات".

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وواصل "لقد ساعدت الاتحاد الإنجليزي في التحقيق وناقشت الأمر مباشرة مع روبرتسون في محادثة مفتوحة وإيجابية".

وأتم قسطنطين هاتزيداكيس تصريحاته "لم يكن في نيتي بالتأكيد التعدي على أي شخص ولهذا سحبت ذراعي مباشرة واعتذرت له".

فيما قال الاتحاد الإنجليزي إنه توصل لقراره عقب مراجعة شاملة لجميع الأدلة.

وأضاف في بيانه "تضمنت عملياتنا الشاملة مراجعة البيانات التفصيلية من ليفربول ولجنة الحكام بالإضافة لزوايا متعددة من لقطات الفيديو فيما يتعلق بالحادث والظروف المحيطة به".

ونال روبرتسون بطاقة صفراء مع نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 2-1 لاعتراضه على أداء الحكام.

وأظهرت الكاميرات توجه روبرتسون نحو الحكم المساعد للحديث معه، قبل أن يرفع الأخير مرفقه في وجه قائد منتخب اسكتلندا.

وتعادل أرسنال أمام مضيفه ليفربول بهدفين لكل طرف في ملعب أنفيلد بالجولة 30 للدوري الإنجليزي.

ليفربول أرسنال روبرتسون الاتحاد الإنجليزي
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