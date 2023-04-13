الترجي يتأهل لنهائي كأس تونس ويضرب موعدا مع الأولمبي الباجي

الخميس، 13 أبريل 2023 - 17:29

كتب : FilGoal

هدف رياض بن عياد - الزمالك ضد الترجي

نجح الترجي في التأهل إلى نهائي كأس تونس بعد فوزه بنتيجة 3-2 على ضيفه الملعب التونسي يوم الخميس.

وبذلك ضرب الترجي موعدا مع الأولمبي الباجي في النهائي.

وتقدم الترجي مبكرا بواسطة طريق محمد علي بن رمضان في الدقيقة الأولى.

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لكن الملعب التونسي تعادل عن طريق أسامة أشلي بركلة جزاء في الدقيقة 13.

بعد 3 دقائق فقط أحرز رياض بن عياد الهدف الثاني للترجي ثم سجل حمدو الهوني الهدف الثالث في الدقيقة 27.

وقلص أشلي النتيجة بهدفه الشخصي الثاني قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي أهداف، ليتأهل الترجي للنهائي رقم 26 في تاريخه.

وسيكون النهائي الأول للترجي ضد الأولمبي الباجي والذي تأهل للنهائي بعدما أطاح بالإفريقي بركلات الترجيح.

ويقام نهائي كأس تونس يوم 29 مايو المقبل في صفاقس.

يذكر أن الترجي هو صاحب الرقم القياسي في ألقاب كأس تونس برصيد 15 لقبا.

التتويج الأخير للترجي يعود إلى عام 2016.

الترجي كأس تونس الأولمبي الباجي
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