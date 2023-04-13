قبل أيام من لقاء الأهلي.. مدرب الرجاء: اللاعبون يشعرون بتعب كبير مع توالي المباريات

قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أوضح منذر لكبير مدرب الرجاء المغربي أن فريقه يشعر بتعب كبير في أواخر شهر رمضان مع توالي المباريات.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء يوم 22 من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب التونسي بعدما فاز على حسنية أكادير في ثمن نهائي كأس العرش: "اللاعبون يشعرون بتعب كبير في أواخر شهر رمضان مع توالي المباريات، فضلا عن خوضنا لأكبر من مباراة خارج ملعبنا".

وأضاف "اللاعبون نجحوا في التأهل لربع نهائي كأس العرش رغم كل الصعوبات، خصوصا أمام حسنية أكادير الذي تحسن على مستوى الدفاع، وليس من السهل خلق فرص أمامه".

وأكمل في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي "تحدينا كل هذه الصعوبات. استحوذنا على الكرة وخلقنا العديد من الفرص، بعد ذلك أُغلقت المباراة من الطرفين حتى وصلت إلى ركلات الجزاء".

وتابع "لم نتمكن من حسم المباراة في الـ90 دقيقة، ولا في الأشواط الإضافية ولكن قمنا بإحداث الفارق في ركلات الترجيح".

حجز الرجاء مقعدا في ربع نهائي كأس العرش (كأس المغرب) عقب الفوز الثمين على حسنية أكادير.

وفاز الرجاء على حسنية أغادير 5-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أكادير الكبير.

الرجاء خامس الدوري المغربي سيلعب ضد شباب السوالم ضمن الجولة 23 من المسابقة يوم الأحد، قبل أن يطير إلى القاهرة لملاقاة الأهلي السبت التالي.

وتأهل الأهلي بصفته وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلف صنداونز الجنوب إفريقي.

فيما تصدر الرجاء المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي خاطب الجهات الأمنيةللحصول على نفس عدد الحضور الجماهيري الذي تواجد في مباراة الهلال السوداني الماضية، وهو 50 ألف متفرج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبب 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.