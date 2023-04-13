مبابي: كل مكافآتي مع النادي ومنتخب فرنسا تذهب إلى الجمعيات الخيرية

الخميس، 13 أبريل 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

مبابي

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أنه يتبرع بكل المكافآت التي يحصل عليها من ناديه أو منتخب فرنسا إلى الجمعيات الخيرية.

وقال مبابي أثناء حضوره لحفل خيري: "أمنح 100٪ من مكافآتي مع النادي والمنتخب الفرنسي إلى الجمعيات الخيرية".

وأضاف "أفُضل أن أكون حاضرا بنفسي. أعتقد أنه لا يوجد شيء أفضل من التواجد هناك، مع المساهمة ماليا بالطبع وهذا أمر لا يستهان به".

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وشدد "أحب حضور الحفلات الخيرية والتواجد مع الأطفال، ليتمكنوا من رؤيتي بالقرب منهم وليعلموا أنني لست شخصا يتعذر الوصول إليه".

ولا يزال مبابي مطاردا من ريال مدريد الإسباني وفقا لعدة تقارير صحفية، وسط مشاكل متكررة يعيشها مع ناديه الحالي.

وكان ريال مدريد قد حاول التعاقد معه مجانا في يونيو الماضي، قبل أن يقرر مبابي التجديد مع باريس سان جيرمان.

وشهد هذا الموسم انتقادا علنيا من مبابي لمدربه كريستوف جالتييه، ثم تحدثت تقارير صحفية عن خلاف وقع بينه وبين نيمار.

ووجه مبابي انتقاده إلى ناديه نفسه بسبب فيديو بيع التذاكر الموسمية الجديدة، الذي اعتمد عليه بشكل رئيسي ولم يُظهر ليونيل ميسي أو نيمار.

وكتب مبابي عبر إنستجرام مهاجما إفراط ناديه في الاعتماد عليه خلال الفيديو الترويجي: "هذا ليس كيليان سان جيرمان".

في الوقت ذاته تشير الصحف الفرنسية إلى إمكانية رحيل ميسي عن الفريق بنهاية الموسم.

وكان مبابي قد تمكن من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 مع باريس، قبل أن يخسره على يد بايرن ميونيخ.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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