صلاح: استمتعت بتحطيم الرقم القياسي.. ولم نكن محظوظين أمام أرسنال

الخميس، 13 أبريل 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول عن سعادته البالغة عقب حصوله على جائزة لاعب الشهر في صفوف الريدز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس المنصرم.

وأعلن ليفربول حصول صلاح على النسبة الأعلى من التصويت كأفضل لاعب في صفوف الريدز عن شهر مارس بعدما تفوق على أليسون بيكير وكودي جاكبو.

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وقال صلاح عبر موقع ناديه: "سعيد بالفوز بجائزة لاعب الشهر مرة أخرى. أعتقد أن المباراة الأفضل في مارس كانت أمام مانشستر يونايتد. حققنا نتيجة جيدة وقدمنا أداء مذهلا وسط أجواء أنفيلد"

وأضاف "الهداف التاريخي؟ لأكون منصفا هي واحدة من أفضل اللحظات بالنسبة لي في كرة القدم. استمتعت بتحطيم الرقم القياسي وكان يوما مميزا في مسيرتي"

وأوضح "لعبنا مباراة جدية ضد أرسنال. إنهم فريق ميز لكنني أعتقد أننا سيطرنا على المباراة خاصة في الشوط الثاني وكنا غير محظوظين في بعض الفرص"

واختتم "المباراة المقبلة هي أهم شيء بالنسبة لنا في الوقت الحالي، لذلك نأمل أن نتمكن من تحقيق نتيجة جيدة".

صلاح حصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثانية خلال الموسم الحالي بعدما نالها عن شهر ديسمبر الماضي.

Mo Salah is pictured in the home shirt holding the Standard Chartered Player of the Month trophy for March.

وسجل مهاجم ليفربول 3 أهداف في الدوري خلال شهر مارس، وهي الأهداف التي جعلته يصبح أفضل هداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

كما صنع صلاح هدفين خلال مارس، وكلاهما جاء في الفوز 7-0 على مانشستر يونايتد بملعب أنفيلد.

وبات صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري، وست مباريات في جميع المسابقات.

ووقع صلاح على هدفه الـ12 ضد مانشستر يونايتد في جميع المسابقات ليكون أكثر الفرق التي استقبلت أهدافا من هداف ليفربول.

محمد صلاح ليفربول
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