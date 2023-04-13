تقرير مغربي: الرجاء ينتظر قرارا مهما من كاف قبل مواجهة الأهلي

ينتظر نادي الرجاء قرار مهما من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة الأهلي وفقا لـ "لو سبورت 360" المغربي.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء يوم 22 من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب "لو سبورت 360" فإن إدارة الرجاء تنتظر قرار كاف بشأن الشكوى المقدمة من نادي الهلال السوداني بعد أحداث مواجهة الأهلي في القاهرة ضمن ختام دور المجموعات.

وأوضح التقرير إدارة الرجاء تأمل في أن يتخذ الاتحاد الإفريقي لكر القدم قرارا صارما ويأخذ شكوى الهلال في عين الاعتبار.

وأعلن هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني في وقت سابق عن نية ناديه بتقديم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية أحداث المباراة الأخيرة بين الفريقين في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي خاطب الجهات المعنية من أجل الموافقة على حضور السعة الكاملة لمباراة الرجاء.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الرجاء، وكانت مباراة الأهلي الأخيرة قاريا ضد الهلال على نفس الملعب وشهدت حضور 50 ألف متفرج.

ويتسع استاد القاهرة لـ 74 ألف و100 مشجعا لحضور المباريات.

ويرغب الأهلي في زيادة ما يقرب من 24 ألف تذكرة للحضور الجماهيري أمام الرجاء عن مواجهة الهلال السوداني.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة مكررة بين الأهلي والرجاء في ربع نهائي المسابقة.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم 29 من الشهر ذاته.

وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي يواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري.