تقرير مغربي: الرجاء ينتظر قرارا مهما من كاف قبل مواجهة الأهلي

الخميس، 13 أبريل 2023 - 13:05

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد عبد المنعم في الرجاء

ينتظر نادي الرجاء قرار مهما من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة الأهلي وفقا لـ "لو سبورت 360" المغربي.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء يوم 22 من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب "لو سبورت 360" فإن إدارة الرجاء تنتظر قرار كاف بشأن الشكوى المقدمة من نادي الهلال السوداني بعد أحداث مواجهة الأهلي في القاهرة ضمن ختام دور المجموعات.

أخبار متعلقة:
صن: كومباني المرشح الأول لتدريب توتنام الرياضية: نصيحة رونالدو أطاحت بـ جارسيا من تدريب النصر منافس الأهلي – الرجاء يحجز مقعدا في ربع نهائي كأس المغرب.. و+98 تنقذ الوداد اعتذار واستبعاد محتمل.. بايرن يقترب من حل أزمة لكمة ماني لـ ساني

وأوضح التقرير إدارة الرجاء تأمل في أن يتخذ الاتحاد الإفريقي لكر القدم قرارا صارما ويأخذ شكوى الهلال في عين الاعتبار.

وأعلن هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني في وقت سابق عن نية ناديه بتقديم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية أحداث المباراة الأخيرة بين الفريقين في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي خاطب الجهات المعنية من أجل الموافقة على حضور السعة الكاملة لمباراة الرجاء.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الرجاء، وكانت مباراة الأهلي الأخيرة قاريا ضد الهلال على نفس الملعب وشهدت حضور 50 ألف متفرج.

ويتسع استاد القاهرة لـ 74 ألف و100 مشجعا لحضور المباريات.

ويرغب الأهلي في زيادة ما يقرب من 24 ألف تذكرة للحضور الجماهيري أمام الرجاء عن مواجهة الهلال السوداني.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة مكررة بين الأهلي والرجاء في ربع نهائي المسابقة.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم 29 من الشهر ذاته.

وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي يواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
ملعب محمد بن زايد يستقبل كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لتجنب ما لم يحدث منذ 4544 يوما.. الزمالك يحل ضيفا على حرس الحدود بسبب مباراة فيوتشر.. غزل المحلة يشكو الحكم محمد عادل منافس الأهلي – الرجاء يحجز مقعدا في ربع نهائي كأس المغرب.. و+98 تنقذ الوداد مواعيد مباريات الخميس 13 أبريل 2023 - الزمالك في الدوري وقمة في اليد ويونايتد ضد إشبيلية خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة للجمهور في مباراة الرجاء مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سسكا موسكو يتقدم بعرض لضم عبد القادر من الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا حصل على مهلة جديدة للمشاركة.. والخطوات المقبلة
أخر الأخبار
صلاح: استمتعت بتحطيم الرقم القياسي.. ولم نكن محظوظين أمام أرسنال 11 دقيقة | المحترفون
أولمبياكوس يعلن فسخ عقد جيمس رودريجيز 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابطة الدوري الإنجليزي تمنع الأندية من الترويج لشركات المراهنات على أقمصتها 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة الثانية.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول 35 دقيقة | المحترفون
ملعب محمد بن زايد يستقبل كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك 47 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: الرجاء ينتظر قرارا مهما من كاف قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
صن: كومباني المرشح الأول لتدريب توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي: فعلت كل شيء في دوري أبطال أوروبا عدا الفوز به.. وأريده هنا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع خوان أوسوريو.. ومدة التعاقد