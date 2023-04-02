الهلال يشكو الأهلي: لنا قضية عادلة سنصعدها لأعلى المستويات

الأحد، 02 أبريل 2023 - 23:03

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني

أعلن هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني عن نية ناديه بتقديم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية أحداث المباراة الأخيرة بين الفريقين في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ما نشره نادي الهلال السوداني كالتالي:

جدد هشام حسن السوباط رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ثقته الكاملة في الطاقم الفني واللاعبين في أعقاب الخروج من مرحلة المجموعات في مسابقة أبطال إفريقيا.

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وأوضح السوباط أن جميع مكونات النادي قامت بجهد كبير يجد كامل التقدير منه.

وذكر رئيس الهلال أن مغادرة السباق القاري لن تؤثر على مشروع مجلسه المتعلق بفريق الكرة، متعهدا بالمعالجات الالزمة وفق المصفوفة الموضوعة مسبقا والمؤمن عليها ما بين إدارة النادي والقطاع الرياضي والمدرب فلوران إيبينجي.

وأوضح السوباط أن الأمانة العامة للنادي تعكف حاليا على تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن التجاوزات والإساءات التي تم توجيهها لبعثة الهلال في مباراة الأمس، مؤكدا أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، وأن للهلال قضية عادلة سيقوم بتصعيدها إلى أعلى المستويات.

على صعيد آخر أوضح السوباط أن الهلال سيوجه تركيزه على البطولة العربية من أجل الاستمرار فيها بقوة والوصول إلى مراحل متقدمة بها، إضافة إلى التحديات المحلية.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوداني بثلاثية دون رد.

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.

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