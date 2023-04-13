صن: كومباني المرشح الأول لتدريب توتنام

نال فينسنت كومباني المدير الفني لـ بيرنلي، إعجاب إدارة توتنام هوتسبير.

ويبحث توتنام عن مدرب جديد يخلف الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقيل من منصبه.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن كومباني هو المرشح المفضل لإدارة توتنام.

وأوضح التقرير أن دانييل ليفي مالك توتنام انبهر بـ كومباني بعد قيادته بيرنلي إلى العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وراقبت إدارة توتنام كيف تمكّن ميكيل أرتيتا من تحويل أرسنال إلى فريق ينافس على لقب الدوري بعد أن قضى 3 سنوات كمساعد لـ بيب جوارديولا.

وقضى كومباني نفس المدة كقائد لـ مانشستر سيتي في وجود جوارديولا، وفاز معه بالدوري الإنجليزي مرتين.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب توتنام: يوليان ناجليسمان، لويس إنريكي، بريندان رودجرز، أرني سلوت، بالإضافة إلى ماوريسيو بوكيتينو المدرب التاريخي للنادي.

من جانبه، فـ كومباني مستعد للاستماع إلى عرض توتنام لأنه يخشى أن إدارة بيرنلي لن تستثمر بشكل جيد في صفقات قوية بعد الصعود للدوري الممتاز.

كومباني (37 عامًا) تولى تدريب أندرلخت البلجيكي بين 2019 و2020.

وتحوّل كومباني لقيادة بيرنلي مطلع الموسم الجاري وقاده لصعود مبكرٍ للغاية إلى الدوري الممتاز.

وتولى الإيطالي كريستيان ستيليني تدريب توتنام مؤقتا حتى نهاية الموسم الجاري بعد إقالة كونتي.

ويحتل توتنام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، ويسعى لحفاظ مقعده في المربع الذهبي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.