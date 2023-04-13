خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة للجمهور في مباراة الرجاء

الخميس، 13 أبريل 2023 - 01:37

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل مواجهة الهلال

تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الجهات المعنية من أجل حضور السعة الكاملة في مواجهة الرجاء المغربي.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء يوم 22 من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي خاطب الجهات المعنية من أجل الموافقة على حضور السعة الكاملة لمباراة الرجاء.

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ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الرجاء، وكانت مباراة الأهلي الأخيرة قاريا ضد الهلال على نفس الملعب وشهدت حضور 50 ألف متفرج.

وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي قد أعلن في تصريحات تليفزيونية أن هناك تنسيق بين محمود الخطيب رئيس النادي مع لجنة المباريات الخاصة بالأهلي لزيادة أعداد الجماهير.

ويتسع استاد القاهرة لـ 74 ألف و100 مشجعا لحضور المباريات.

ويرغب الأهلي في زيادة ما يقرب من 24 ألف تذكرة للحضور الجماهيري أمام الرجاء عن مواجهة الهلال السوداني.

وحضر 10 آلاف مشجع من الأهلي نهائي كأس مصر الذي أقيم الإثنين الماضي وشهد تتويج الأحمر باللقب على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة مكررة بين الأهلي والرجاء في ربع نهائي المسابقة.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم 29 من الشهر ذاته.

وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي يواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

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