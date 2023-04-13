بيراميدز يعلن نهاية موسم أسامة جلال

الخميس، 13 أبريل 2023 - 00:58

كتب : FilGoal

أسامة جلال - الأهلي - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز انتهاء موسم أسامة جلال مدافع الفريق بعد إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة.

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتعرض أسامة جلال للإصابة في نهائي كأس مصر 2022 خلال مواجهة الأهلي يوم الإثنين الماضي.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي للنادي: "موسم أسامة جلال انتهى بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر على استاد القاهرة".

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وأوضح "خضع أسامة جلال للأشعة وبعد خضوعه لفحص طبي وأشعة، أثبتت أنه يعاني من قطع في وتر العضلة الضامة".

وشدد على أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب قوية للغاية ستتسبب في ابتعاده عن الملاعب لقرابة 3 أشهر للعلاج والتأهيل وبالتالي غيابه عما تبقى من مباريات للفريق خلال الموسم الجاري.

المدافع البالغ 25 عاما خاض الموسم الجاري 17 مباراة في جميع المسابقات.

يذكر أن عبد الله السعيد قائد بيراميدز انتهى موسمه الإفريقي هو الآخر بعد إصابته في مباراة النهائي كذلك بجزع في الركبة من الدرجة الثانية يغيب بسببه عن الملاعب لمدة شهرين. (طالع التفاصيل)

وتعرض السعيد لإصابة في نهاية الشوط الأول من نهائي الكأس أيضا.

ويسافر بيراميدز إلى أسوان مساء الخميس استعدادا لخوض لقاء الجمعة ضمن مباريات الجولة 25 من المسابقة.

بينما يستضيف بيراميدز فريق مارومو جالانتس الجنوب إفريقي يوم 23 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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