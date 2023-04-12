دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الرجاء في ذهاب ربع النهائي.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد عبد المنعم في الرجاء

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي بصفته وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلف صنداونز الجنوب إفريقي.

وتصدر الرجاء المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي خاطب الجهات الأمنيةللحصول على نفس عدد الحضور الجماهيري الذي تواجد في مباراة الهلال السوداني الماضية، وهو 50 ألف متفرج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبت 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.

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