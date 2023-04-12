صن: شكوى ضد ريتشارليسون بسبب كلبيه.. ينبحان ويهربان طوال الوقت

أبدى جيران ريتشارليسون لاعب توتنام هوتسبير ومنتخب البرازيل، انزعاجهم بسبب كلبين يقتنيهما في منزله.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات تلقت شكوى من جيران ريتشارليسون.

واشتكى الجيران من الضوضاء المستمرة التي يصدرها الكلبان بنباحهما.

ويمتلك ريتشارليسون كلبًا من فصيلة لابرادور، وآخر من فصيلة الهسكي السيبيري.

وصرّح أحد الجيران (يبلغ 75 عامًا) لـ صن: "تقدمنا بشكوى للجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات".

وأضاف: "ليس من اللطيف أن نسمع نباح الكلبين طوال الوقت".

وتابع: "كما أنه أقام حفلًا صاخبًا في منزله وأحضر فرقة غنائية وجعل منازلنا تهتز حتى الرابعة صباحًا".

وذكر جار آخر أن كلبي ريتشارليسون يهربان يوميًا.

وكان ريتشارليسون قد فقد كلبه الهسكي سابقًا على 2019 ووضع منشورًا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في البحث عنه.

وقد عثر بالفعل مشجع لـ إيفرتون وقتها على الكلب بالقرب من شاطئ مدينة ليفربول.

ويقيم ريتشارليسون في شمال لندن منذ مطلع الموسم الجاري بعد انضمامه إلى توتنام هوتسبير.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ25 عامًا اكتفى بتسجيل هدفين وصناعة 4 في 27 مباراة مع السبيرز هذا الموسم.