مانشستر يونايتد يعلن غياب راشفورد لعدة مباريات

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 12:38

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

أكد نادي مانشستر يونايتد غياب نجمه ماركوس راشفورد لعدة مباريات في الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وغادر راشفورد مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة ضد إيفرتون مع الدقيقة 81 بسبب آلام في العضلة الضامة.

وأفاد يونايتد في بيان: "لن يكون ماركوس راشفورد متاحا في مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس ضد إشبيلية بسبب إصابة عضلية".

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وأضاف البيان "الاختبارات التي خضع لها ماركوس أكدت غيابه عن عدة مباريات مقبلة، ولكن من المتوقع أن يعود في الأسابيع الأخيرة من الموسم".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إشبيلية الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

قبل أن يواصل الصراع في الدوريي الإنجليزي على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

عقب لقاء إشبيلية سيلعب يونايتد ضد: نوتنجهام فورست في الدوري، ثم يلتقي بإشبيلية في الإياب، ثم يلعب ضد برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعدها سيلعب أمام توتنام في الدوري في مباراة بست نقاط، بسبب صراعهما على المركز الرابع، ثم يختتم شهر أبريل بمواجهة أستون فيلا.

راشفورد المتألق هذا الموسم سجل 28 هدفا وهو أعلى معدل تهديفي له منذ ظهوره.

مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد
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