محمد معروف حكما لدربي الجيش الملكي واتحاد العاصمة في ربع نهائي الكونفدرالية

سيدير طاقم تحكيم مصري مباراة الجيش الملكي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري ضمن إياب ربع نهائي البطولة الكونفدرالية.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على اتحاد العاصمة يوم 23 إبريل الجاري.

فيما ستقام مباراة الإياب التي سيديرها طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف يوم 30 من الشهر ذاته.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة قيادة مباراة الجيش الملكي واتحاد العاصمة إلى طاقم تحكيم مصري يضم: محمد معروف حكم ساحة ومساعديه يوسف وحيد ومحمد أبو زيد.

وتأهل الجيش الملكي إلى ربع نهائي الكونفدرالية رفقة بيراميدز ممثل مصر في البطولة.

وجاءت قرعة ربع النهائي كالآتي:

بيراميدز × مارومو جالانتس الجنوبي إفريقي (مباراة رقم 1)

اتحاد المنستير التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري (مباراة رقم 2)

اتحاد العاصمة الجزائري × الجيش الملكي المغربي (المباراة رقم 3)

ريفرز يونايتد النيجيري × يانج أفريكانز التنزاني (المباراة رقم 4)

ويقام ذهاب ربع النهائي في 23 أبريل، على أن يُلعب الإياب في 30 أبريل، تلعب الفرق المذكورة أولا على ملعبها في مباراة الذهاب، بينما الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيا.

نصف النهائي:

الفائز من "ريفرز يونايتد النيجيري × يانج أفريكانز التنزاني" × الفائز من "بيراميدز × مارومو جالانتس الجنوبي إفريقي"

الفائز من"اتحاد المنستير التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري " × الفائز من "اتحاد العاصمة الجزائري × الجيش الملكي المغربي"

ويقام ذهاب نصف النهائي يوم 14 مايو، بينما الإياب يوم 21 من الشهر نفسه.

وحال تأهل بيراميدز إلى نصف النهائي يلعب مباراة الإياب على ملعبه مع الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجري ويانج أفريكانز التنزاني.

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني

يقام الذهاب يوم 4 يونيو المقبل، بينما الإياب يوم 11 من الشهر نفسه.

ويفقد بيراميدز فرص إقامة مباراة إياب النهائي على ملعبه كونه كان في نصف النهائي الأول.

ويشارك بيراميدز في بطولة الكونفدرالية للمرة الرابعة في تاريخه على التوالي.

وحقق بيراميدز وصافة البطولة في مشاركته الأولى موسم 2019 - 2020 بعد الخسارة من نهضة بركان.