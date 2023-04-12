لعب 72 دقيقة بقطع في رباط الركبة.. عمل بطولي لحارس أستون فيلا السابق

أعلن نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي عن إصابة قائده براد جوزان بقطع في الرابط الداخلي للركبة اليسرى.

وأشار أتلانتا أن حارس المرمى المخضرم سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 10 إلى 12 أسبوعًا.

وتعرض جوزان للإصابة خلال مباراة فريقه أمام نيويورك سيتي يوم السبت الماضي التي انتهت بالتعادل 1-1.

الغريب في الإصابة أن جوزان تعرض لها في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، ورغم ذلك لم يُستبدَل حتى نهايته.

وبالتالي خاض جوزان 72 دقيقة، بخلاف الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوطين، وهو يعاني من قطع في أحد أربطة الركبة.

وأصيب جوزان بعد التحام مع جيب سيجال لاعب نيويورك سيتي في الشوط الأول.

وخاض جوزان كل مباريات فريقه السبعة في الدوري الأمريكي هذا الموسم حتى أصيب في الركبة.

يأتي ذلك بعد أن غاب جوزان عن أغلب فترات الموسم الماضي بسبب قطع في وتر أكيليس.

جوزان (38 عامًا) يتواجد في أتلانتا يونايتد منذ 2017 بعد نهاية مسيرته في الملاعب الإنجليزية.

وبدأ جوزان في تشيكاغو فاير بريميير، ثم لعب لـ تشيفاس يو إس ايه، ومنه انضم إلى أستون فيلا في 2008.

وظل جوزان في صفوف أستون فيلا حتى 2016، وخاض في تلك الفترة 171 مباراة، وقد تخللتها فترة إعارة في هال سيتي.

ولعب جوزان بعدها رفقة ميدلسبره، قبل أن يعود لبلاده الولايات المتحدة من بوابة أتلانتا.

ويمتلك جوزان 64 مباراة دولية بقميص الولايات المتحدة، وقد كان حارس المرمى في مواجهة مصر بكأس القارات 2009.

كما كان جوزان حارس المرمى الاحتياطي لـ تيم هاوارد في كأس العالم 2010 وكأس العالم 2014، لكنه كان العنصر الأساسي في الكأس الذهبية 2015 وكوبا أمريكا المئوية 2016.

وكان آخر تواجد لـ جوزان في المنتخب خلال الكأس الذهبية 2021 دون أن يشارك في أي دقيقة.