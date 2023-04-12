جوارديولا: حقا إنها مباراة رائعة في دوري الأبطال.. وأنظر لدكة بدلاء بايرن ميونيخ

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بالمواجهة التي جمعت فريقه ضد بايرن ميونيخ ووصفها بالصعبة خلال 55-60 دقيقة.

انتصر مانشستر سيتي بثلاثية ضد بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وقال بيب جوارديولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "حقا إنها مباراة رائعة في دوري الأبطال، فريقان كبيرا، المباراة كانت صعبة خلال 55-60 دقيقة".

وأضاف "سجلنا هدفا رائعا من رودري، لكننا لم نستطع السيطرة على المساحات في ظل تواجد جمالا موسيالا وسيرج جنابري، كان بايرن ميونيخ أفضل في أول 10-15 دقيقة بالشوط الثاني وحصلوا على فرص، لكن بعد ذلك كنا أفضل في الأجزاء الأخيرة من المباراة".

وتابع "نتيجة رائعة، لكن هذا يعني أننا سنصل إلى ميونيخ وعلينا أن نفعل شيئا حتى لا نعاني من الجودة التي يمتلكونها وسنحاول فعل ذلك".

وأردف عبر شبكة بي تي سبورت: "عشت في مدينة ميونيخ عامين، وأعلم العقلية والجودة التي يمتلكها الفريق، ستكون مباراة قوية سنخوضها".

وأتم "لعبنا بحدّة والهدف الثاني جاء بسبب ذلك، دافعوا برباعي دفاعي بشكل رائع وكذلك أنظر لدكة البدلاء لديهم دائما تهديدات دائمة ورائعة للغاية، لكن علينا خوض مباراة الإياب".

































































وحقق جوارديولا فوزا على توماس توخيل مدرب بايرن الجديد بعدما حقق المدرب الألماني الفوز على بيب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

كما حقق هالاند انتصاره الأول ضد بايرن ميونيخ بعد 7 مواجهات سابقة خسرها جميعا.

واستقبل بايرن 3 أهداف في مباراة اليوم وهو أكثر مما استقبل خلال 8 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل لحسم هوية المتأهل لنصف النهائي على ملعب أليانز أرينا.

ولأول مرة يستقبل بايرن 3 أهداف في دوري الأبطال منذ الخسارة 3-0 من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017.

وحقق مانشستر سيتي فوزه العاشر على ملعب الاتحاد في جميع المسابقات منذ بداية عام 2022 ودون خسارة.

ووصل هالاند للهدف رقم 45 الموسم الحالي مع سيتي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع فريق إنجليزي بجميع المسابقات.