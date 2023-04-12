طريق الزمالك – تشرين السوري يطيح بـ المريخ في كأس العرب

تأهل تشرين السوري إلى الدور التمهيدي الثاني بفوزه على المريخ السوداني بهدف دون رد ضمن إياب الدوري التمهيدي الأول.

واستفاد تشرين من الخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف ليحجز مقعدا في الدور التمهيدي الثاني.

وسجل عبد الرزاق محمد هدف المباراة الوحيد في لقاء اقيم على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية.

وينتظر تشرين السوري الفائز من مباراة الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي.

ويستضيف الشباب نظيره القوة الجوية يوم الأحد المقبل ضمن إياب الدور التمهيدي الأول بعدما انتهى لقاء الذهاب 1-1.

وينضم المتأهل إلى المجموعة الثالثة التي تضم كل من الزمالك والنصر السعودي.

كما سينضم المتأهل من مباراة المحرق البحريني والاتحاد المنستيري التونسي للمجموعة ذاتها.

تأهل الصفاقسي

في المقابل قاد حسام البدري نادي الصفاقسي التونسي لخطف بطاقة التأهل للدور التمهيدي الثاني.

وتعادل الصفاقسي مع قطر القطري بهدف لكل فريق ليستفيد من التعادل سلبيا ذهاب على ملعبه.

وسجل خافيير باستوري هدف قطر فيما أحرز معتصم البسطامي هدف الصفاقسي.

ويضم قطر القطري بين صفوفه المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي السابق.

وتأهل الصفاقسي لمواجهة الهلال السوداني في الدور التمهيدي الثاني.

ويستقر الفائز من مباراة الصفاقسي والهلال في المجموعة الأولى التي تضم الترجي التونسي، واتحاد جدة السعودي، والشرطة العراقي.