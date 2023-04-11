تشيلسي يمدد تعاقد تشيلويل حتى 2027

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

تشيلويل تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي تمديد تعاقده مع الظهير الإنجليزي بن تشيلويل حتى صيف 2027.

وقال تشيلويل في تصريحات للموقع الرسمي بعد التجديد: "أشعر بأنني مستقر للغاية في تشيلسي وقد استمتعت حقا بوقتي على أرض الملعب هنا، لذلك أنا سعيد جدا لأن النادي يريد مني أن أكون جزء من المشروع على المدى الطويل، وأنا سعيد جدا بتوقيع هذا التمديد لعقدي".

وأضاف "نحن نعمل بجد لتحقيق النجاح وسأبذل قصارى جهدي لإضفاء المزيد من الابتسامات على وجوه المشجعين الذين جعلوني أشعر بالترحيب".

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وانتقل تشيلويل إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي في 2020 مقابل 50 مليون يورو.

ولعب ابن الـ26 عاما 80 مباراة بقميص تشيلسي، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 12 آخرين.

وفاز تشيلويل مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل على ملعب سنتياجو بيرنابيو، على أن يتم حسم المتأهل رسميا في ستامفورد بريدج يوم 18 أبريل الجاري.

تشيلسي الدوري الإنجليزي بن تشيلويل
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