الكونفدرالية - كاف يعلن موعد مباراتي بيراميدز مع مارومو جالانتس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراتي بيراميدز مع مارومو جالانتس الجنوب إفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل بيراميدز بصفته وصيفا للمجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.

وتصدر مارومو جالانتس المجموعة الأولى بـ12 نقطة.

وجاء موعد المباراتين كالتالي:

الذهاب: 23 أبريل - 6:00 مساء في استاد الدفاع الجوي

الإياب: 30 ابريل - 6:00 مساء في استاد ثوهاياندو

ويبتعد بيراميدز عن فرق شمال إفريقيا المتمثلة في اتحاد المنستير التونسي واتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي حتى النهائي.

ويقام ذهاب ربع النهائي في 23 أبريل، على أن يُلعب الإياب في 30 أبريل، يستضيف بيراميدز مواجهة الذهاب، بينما يحل ضيفا في جنوب إفريقيا بمباراة الإياب.

وجاءت قرعة ربع النهائي كالآتي:

بيراميدز × مارومو جالانتس الجنوبي إفريقي (مباراة رقم 1)

اتحاد المنستير التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري (مباراة رقم 2)

اتحاد العاصمة الجزائري × الجيش الملكي المغربي (المباراة رقم 3)

ريفرز يونايتد النيجيري × يانج أفريكانز التنزاني (المباراة رقم 4)

ويقام ذهاب ربع النهائي في 23 أبريل، على أن يُلعب الإياب في 30 أبريل، تلعب الفرق المذكورة أولا على ملعبها في مباراة الذهاب، بينما الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيا.

نصف النهائي:

الفائز من "ريفرز يونايتد النيجيري × يانج أفريكانز التنزاني" × الفائز من "بيراميدز × مارومو جالانتس الجنوبي إفريقي"

الفائز من"اتحاد المنستير التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري " × الفائز من "اتحاد العاصمة الجزائري × الجيش الملكي المغربي"

ويقام ذهاب نصف النهائي يوم 14 مايو، بينما الإياب يوم 21 من الشهر نفسه.

وحال تأهل بيراميدز إلى نصف النهائي يلعب مباراة الإياب على ملعبه مع الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجري ويانج أفريكانز التنزاني.

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني

يقام الذهاب يوم 4 يونيو المقبل، بينما الإياب يوم 11 من الشهر نفسه.

ويفقد بيراميدز فرص إقامة مباراة إياب النهائي على ملعبه كونه كان في نصف النهائي الأول.

ويشارك بيراميدز في بطولة الكونفدرالية للمرة الرابعة في تاريخه على التوالي.

وحقق بيراميدز وصافة البطولة في مشاركته الأولى موسم 2019 - 2020 بعد الخسارة من نهضة بركان.

بينما ودع بيراميدز منافسات موسم 2020 - 2021 في نصف النهائي أمام الرجاء المغربي.

وأخيرا ودع بيراميدز من ربع نهائي النسخة الماضية أمام مازيمبي.