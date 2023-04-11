من هو محمود إسماعيل حكم الأهلي والرجاء.. أدار 4 مباريات للفرق المصرية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء يوم 22 أبريل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

ثم تقام مباراة العودة في ملعب محمد الخامس بالمغرب يوم 29 من الشهر ذاته.

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ويدير المباراة الحكم السوداني محمود علي إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

من هو محمود علي إسماعيل؟

محمود علي هو حكم سوداني يملك الشارة الدولية منذ عام 2015.

سبق لمحمود إسماعيل وأن أدار 4 مباريات للفرق المصرية حققوا خلالهم الفوز في مباراتين وهزموا في مباراتين.

وأدار إسماعيل مباراة واحدة سابقة للأهلي كانت ضد سيما التنزاني في 2019 وانتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

وحكم إسماعيل مباراة للمصري ضد كامبالا سيتي في كأس الكونفدرالية عام 2017 وخسر فيها المصري بهدف دون مقابل.

وظهر إسماعيل في مباراة واحدة لمنتخب مصر ضد سوازيلاند في تصفيات كأس الأمم الإفريقية عام 2018 وفاز بها الفراعنة بهدفين دون مقابل.

وحقق سموحة الفوز على أولينزي ستارز في كأس الكونفدرالية عام 2017 بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة قادها محمود إسماعيل.

وخلال الموسم الحالي قاد الحكم السوداني مباراتين في دوري أبطال إفريقيا الأولى كانت بين سيمبا التنزاني وبيج بوليتس والثانية بين الوداد وفيتا كلوب.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا محمود إسماعيل
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