محمود عاشور ضمن طاقم تحكيم مباراة صنداونز وشباب بلوزداد
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 15:04
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهة شباب بلوزداد وماميلودي صنداونز.
ويلتقي شباب بلوزداد مع ماميلودي صنداونز يوم 28 إبريل في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأخير.
وشهد طاقم تحكيم المباراة تواجد محمود عاشور الحكم المصري كحكم مساعد لتقنية فيديو بينما سيتواجد الموريتاني أحمد إمتيحاز كحكم رئيسي على تقنية الفيديو.
ويقود المباراة تحكيميا الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا والمالي موديبو ساماكي، بينما يتواجد باتريس ميلازار كحكم رابع.
وتقام مباراة الذهاب يوم 23 إبريل على ملعب شباب بلوزداد.
وكان شباب بلوزداد قد تأهل من مجموعة الزمالك في المركز الثاني خلف الترجي التونسي، بينما تصدر ماميلودي صنداوزن مجموعة الأهلي.
نرشح لكم
الكونفدرالية - كاف يعلن موعد مباراتي بيراميدز مع مارومو جالانتس دوري أبطال إفريقيا - كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي مع الرجاء من هو محمود إسماعيل حكم الأهلي والرجاء.. أدار 4 مباريات للفرق المصرية السوداني محمود إسماعيل حكما لذهاب الأهلي والرجاء.. والليبي معتز إبراهيم للعودة الكونفدرالية - حكم إيفواري لمباراة بيراميدز ومارومو جالانتس تقرير: مدرب إيطاليا يأمل في خطف صانع ألعاب ليون من الجزائر الزمالك في السوبر والرجاء في إفريقيا.. أجندة مباريات الأهلي القادمة كأس العرب - الهلال السوداني يتجنب عودة المنامة وينتظر الفائز من قطر والصفاقسي