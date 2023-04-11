محمود عاشور ضمن طاقم تحكيم مباراة صنداونز وشباب بلوزداد

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

محمود عاشور

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهة شباب بلوزداد وماميلودي صنداونز.

ويلتقي شباب بلوزداد مع ماميلودي صنداونز يوم 28 إبريل في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأخير.

وشهد طاقم تحكيم المباراة تواجد محمود عاشور الحكم المصري كحكم مساعد لتقنية فيديو بينما سيتواجد الموريتاني أحمد إمتيحاز كحكم رئيسي على تقنية الفيديو.

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ويقود المباراة تحكيميا الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا والمالي موديبو ساماكي، بينما يتواجد باتريس ميلازار كحكم رابع.

وتقام مباراة الذهاب يوم 23 إبريل على ملعب شباب بلوزداد.

وكان شباب بلوزداد قد تأهل من مجموعة الزمالك في المركز الثاني خلف الترجي التونسي، بينما تصدر ماميلودي صنداوزن مجموعة الأهلي.

دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد ماميلودي صنداونز
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