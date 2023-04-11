السوداني محمود إسماعيل حكما لذهاب الأهلي والرجاء.. والليبي معتز إبراهيم للعودة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء يوم 22 أبريل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

ثم تقام مباراة العودة في ملعب محمد الخامس بالمغرب يوم 29 من الشهر ذاته.

ويدير المباراة الحكم السوداني محمود علي إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.