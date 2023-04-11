الكونفدرالية - حكم إيفواري لمباراة بيراميدز ومارومو جالانتس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس.

وييلتقي بيراميدز مع ماروموعلى ملعب الدفاع الجوي يوم 23 إبريل المقبل في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود المباراة تحكيما إبراهيم تراوري الحكم الإيفواري ويعاونه مواطنه نوهو أوتارا وسايدو تياما من بوركينا فاسو.

وستشهد المباراة تواجد تقنية الفيديو التي يبدأ العمل بها من دور ربع النهائي في البطولات الإفريقية.

وسيكون الحكم المغربي سمير قزاز هو حكم غرفة الفيديو ومساعده مواطنه زكريا برنيسي.

وأدار إبراهيم تراوري مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي وثلاث مباريات في كأس الكونفدرالية كانت بين فيوتشر وبريميرو دي أوجوستو في الدور التمهيدي وانتهت بفوز الفريق المصري بركلات الترجيح.

وسبق لتراوري أن قاد مباراة واحدة سابقة لبيرامديز كانت ضد يونج أفريكانز في كأس الكونفدرالية عام 2019 وانتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

وتأهل بيراميدز كمركز ثاني في مجموعته خلف الجيش الملكي وأمام فيوتشر الذي حصل على المركز الثالث.