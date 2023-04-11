مدافع ليفربول يعترف بصعوبة التأهل لدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 11:56

كتب : FilGoal

ليفربول

اعترف ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بصعوبة تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثامن بفارق 12 نقطة عن الأربعة الكبار قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

وقال ترينت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سيكون من الصعب الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الآن على ما أعتقد. لكنه لا يزال ممكنًا حسابيا، طالما أن ذلك ممكنًا، فهذا ما نسعى إليه".

أخبار متعلقة:
ضربة مدوية لـ برشلونة.. أس: اجتماع "مُرضِ" بين تشيلسي ووكيل جافي لضمه مجانا مواعيد مباريات الثلاثاء 11 إبريل - مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. والبطولة العربية الصباح التركية: تريزيجيه يبدأ تدريبات خفيفة هذا الأسبوع تشافي يفتح النار: أنا غاضب مما يقولونه عن برشلونة.. نبتعد بـ13 نقطة عن ريال مدريد

وأضاف "لسنا في المركز الذي نريد أن نكون فيه على الإطلاق ولكن لا يزال هناك تسع مباريات متبقية. فلنحاول الفوز بكل المباريات المتبقية".

وأكمل "كل مباراة نريد خوضها ونحصل على 3 نقاط. خاب أملي إلى حد ما لعدم الحصول على النقاط الـ3 أمام أرسنال ولكن كانت هناك دروس يمكننا التعلم منها".

وتابع "لقد قدمنا أمام أرسنال المتصدر مباراتين جيدتين، قدمنا مباراة رائعة في الإمارات وفي أنفيلد، لقد أظهرنا في مناسبات عديدة أنه يمكننا أن نلعب جيدا ضد الأفضل في الدوري".

وتعادل ليفربول أمام ضيفه أرسنال بهدفين لكل طرف بالجولة 30 للدوري الإنجليزي.

أرسنال تقدّم بهدفين عن طريق جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، لكن ليفربول عاد وتعادل بهدفي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

واكتفى أرسنال برفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المُطارد الذي خاض مباراة أقل.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، بفارق 12 نقطة كاملة عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعرفت المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الشوط الثاني، إذ لعب اللقاء كاملًا.

ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
قبل فوات الأوان.. ليستر سيتي يتعاقد مع دين سميث رومانو: تشيلسي حريص على استمرار فيليكس.. وشرطين أمام إتمام الصفقة إيقاف الحكم المساعد الذي اعتدى بالضرب على روبرتسون رومانو: ليستر بدأ محادثاته مع بينيتيز ليقود الفريق دي بروين: منافسة أرسنال؟ نركز على أنفسنا فقط.. مررنا بهذا الوضع من قبل جوارديولا: أنا أسعد رجل في العالم بالصراع على الألقاب تعرف على المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
رئيس نابولي: من الصعب مشاركة أوسيمين أمام ميلان 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حوار في الجول - حميد عن التتويج بالدوري بعد غياب.. ورغبة الاستمرار في الأهلي 25 دقيقة | كرة يد
مدافع ليفربول يعترف بصعوبة التأهل لدوري أبطال أوروبا 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصباح التركية: تريزيجيه يبدأ تدريبات خفيفة هذا الأسبوع 45 دقيقة | المحترفون
حوار في الجول - مانولوفيتش عن كورنيش الإسكندرية.. خلافه مع أحمد عادل وعدم الخوف من أي مدرب 58 دقيقة | الدوري المصري
ضربة مدوية لـ برشلونة.. أس: اجتماع "مُرضِ" بين تشيلسي ووكيل جافي لضمه مجانا ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الثلاثاء 11 إبريل - مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. والبطولة العربية ساعة | الكرة الأوروبية
بعد طرده أمام بيراميدز.. الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية على عبد المنعم 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري