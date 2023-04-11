مدافع ليفربول يعترف بصعوبة التأهل لدوري أبطال أوروبا

اعترف ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بصعوبة تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثامن بفارق 12 نقطة عن الأربعة الكبار قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

وقال ترينت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سيكون من الصعب الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الآن على ما أعتقد. لكنه لا يزال ممكنًا حسابيا، طالما أن ذلك ممكنًا، فهذا ما نسعى إليه".

وأضاف "لسنا في المركز الذي نريد أن نكون فيه على الإطلاق ولكن لا يزال هناك تسع مباريات متبقية. فلنحاول الفوز بكل المباريات المتبقية".

وأكمل "كل مباراة نريد خوضها ونحصل على 3 نقاط. خاب أملي إلى حد ما لعدم الحصول على النقاط الـ3 أمام أرسنال ولكن كانت هناك دروس يمكننا التعلم منها".

وتابع "لقد قدمنا أمام أرسنال المتصدر مباراتين جيدتين، قدمنا مباراة رائعة في الإمارات وفي أنفيلد، لقد أظهرنا في مناسبات عديدة أنه يمكننا أن نلعب جيدا ضد الأفضل في الدوري".

وتعادل ليفربول أمام ضيفه أرسنال بهدفين لكل طرف بالجولة 30 للدوري الإنجليزي.

أرسنال تقدّم بهدفين عن طريق جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، لكن ليفربول عاد وتعادل بهدفي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

واكتفى أرسنال برفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المُطارد الذي خاض مباراة أقل.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، بفارق 12 نقطة كاملة عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعرفت المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الشوط الثاني، إذ لعب اللقاء كاملًا.