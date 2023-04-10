مؤتمر إنزاجي: فرصة لوكاكو؟ أفكر أيضا في لقطة فيورنتينا

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

شدد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان، على قوة منافسه المقبل بنفيكا.

إنتر ميلان يحل ضيفا على بنفيكا في ملعب دا لوش مساء الثلاثاء بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد لن تكون سهلة أمام خصم قوي ويمتلك الجودة، لكننا ندرك ذلك جيدًا".

وتابع: "هدفنا كان مواصلة المنافسة على مختلف المسابقات في أبريل، نحن بعيدون في الدوري، لكننا نمتلك حق القتال".

وأشار: "بنفيكا فريق رائع، يسيطر على الدوري البرتغالي حاله حال بورتو. يجب أن نلعب تلك المباراة بقلوبنا".

وأكمل: "مسيرة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا رائعة، وكذلك في الدوري، يمتلكون الجودة ولاعبين يتحلون بالمهارات، ينتشرون في المساحات بشكلٍ مميز".

وأردف: "إنه فريق يركض كثيرًا، خسر مباراتين فقط هذا العام، آخرهما يوم الجمعة أمام بورتو".

وعن التعثر أمام ساليرنيتانا قبل أيام: "في العام الماضي أمام ساليرنيتانا فزنا 5-0، سجلنا وقتها 3 أهداف من 4 فرص في الشوط الأول. هذه المرة سنحت لنا أكثر من 20 فرصة، نتفهم الانتقادات دائمًا".

وتحدث إنزاجي عن غياب هاكان تشالهانوجلو وميلان شكرينيار: "إنهما لاعبان مهمان، لكن بنفيكا سيعاني من غيابات أيضًا. كنا نتمنى لو كان الفريقان مكتملين".

وأكمل: "أتمنى أن يتعافى تشالهانوجلو لمباراة مونزا. لكن شكرينيار يحتاج إلى وقتٍ أطول".

وسُئل إنزاجي عن فرصة روميلو لوكاكو السهلة أمام ساليرنيتانا، فأوضح: "لن أتوقف عن فرصة مباراة ساليرنيتانا، لكني أفكر أيضًا في الفرصة أمام فيورنتينا".

وشدد: "لم نحقق نتيجتين منتظرتين في المباراتين، ومن يتحدثون ويتكلمون كثيرا، هُم متأثرون بالنتائج بالطبع، لكن يجب أن نلعب بأعصاب هادئة".

وأتم: "أنا راضٍ عن الفريق في المباريات الأخيرة، لكني محبط من النتائج".

وكان إنتر قد تغلب على بورتو في دور الستة عشر بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما أطاح بنفيكا بنظيره كلوب بروج بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين.

بنفيكا إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
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