مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) جيرونا.. محاولات مستمرة
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإسباني.
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بداية المباراة
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