مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) جيرونا.. محاولات مستمرة

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإسباني.

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بداية المباراة

برشلونة جيرونا الدوري الإسباني
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