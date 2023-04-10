منافس الأهلي - الرجاء ينفي استقالة الرئيس والأعضاء.. ويطالب الجماهير باليقظة

نفى نادي الرجاء البيضاوي المغربي في بيان رسمي استقالة رئيسي وبعض من أعضاء المكتب التنفيذي، وطالب الجماهير باليقظة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وتم عقد اجتماع بين إدارة النادي والمجلس الاستشاري لتدارس أوضاع النادي بعد الأحداث الأخيرة.

وجاء بيان الرجاء كالتالي:

انعقد اجتماع بين المكتب المديري والمجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي (حكماء الرجاء الرياضي) يوم أمس، وذلك لتدارس الوضع العام للرجاء، وخصوصا الأحداث الأخيرة التي أعقبت الديربي البيضاوي وما خلفه من استياء عارم داخل الأوساط الرجاوية جراء الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهد لها الجميع، حيث تقرر بالإجماع اتخاذ القرارات التالية:

- مراسلة العصبة الاحترافية لكرة القدم بخصوص الأخطاء التحكيمية بصفتها الجهاز الذي أصبح مسؤولا عن مديرية التحكيم.

- إرسال نسخة من الشكاية للجامعة من أجل التتبع بصفتها الجهاز الوصي.

- عقد اجتماع موسع بين المكتب المديري والمجلس الاستشاري في أقرب الآجال لتقديم ملخص موجز عن الوضعية العامة للنادي (المالية، التسييرية...).

هذا مع واجب الإشارة إلى إنه سيتم عقد اجتماع آخر بين المكتب المديري وهيئة المنخرطين، لتدارس مخرجات اللقاء مع المجلس الاستشاري وتدارس مواضيع أخرى تهم مستقبل النادي.

وعليه، فإن المكتب المديري يدعو الجماهير الرجاوية التي لطالما تميزت بحسها الفكري ووعيها التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإشاعات الكثيرة المغرضة المروّج لها مؤخرا من قبل بعض الصفحات "المسترزقة" من قبيل استقالة الرئيس وبعض اعضاء المكتب وكذلك ما يروج حول الفريق واللاعبين...) ويطلب المكتب المديري من الجماهير الوفية الالتفاف حول فريقهم في هذه الظرفية التي تشكل منعرجا حساسا في مسيرة الفريق المقبل على منافسات جد مهمة محلياً و قارّياً.

ويلعب الرجاء مع الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث حدد الأهلي يوم 22 أبريل موعدا لمواجهة الذهاب، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.