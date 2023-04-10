قبل يومين على مواجهة ريال مدريد.. تياجو سيلفا يعود لتدريبات تشيلسي

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا

عاد البرازيلي تياجو سيلفا لتدريبات فريقه تشيلسي استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب الأربعاء المقبل على ملعب سنتياجو بيرنابيو، على أن يتم حسم المتأهل رسميا في ستامفورد بريدج يوم 18 أبريل الجاري.

وتعرض تياجو سيلفا لإصابة في الركبة خلال مباراة توتنام يوم الأحد 26 فبراير في الدوري الإنجليزي.

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وغاب سيلفا عن ست مباريات بعدها في الدوري بجانب مواجهة بوروسيا دورتموندفي إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

المدافع البالغ 38 عاما انضم إلى تشيلسي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2020.

ومنذ ذلك الحين ساهم في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا.

ويعاني تشيلسي كثيرا هذا الموسم بعد أن أقال مدربيه توماس توخيل ثم جراهام بوتر، ويتولى فرانك لامبارد المسئولية الآن حيث بدأ ولايته الثانية بالخسارة أمام ولفرهامبتون.

يذكر أن تشيلسي وريال مدريد التقيا في سبع مناسبات من قبل، حقق خلالها البلوز الفوز في أربع مباريات مقابل انتصار وحيد للملكي مع تعادلين.

ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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